快訊

上海封城3大疑雲：疫情政治性、軍管、領導班子換馬？

國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空降菸頭寶寶慘中招！衣服被燒出一個洞 警驗整棟住戶DNA緝兇

香港01 / 撰文／李納德
內地1名嫲嫲帶只有幾個月大的孫子散步，突然天降燃燒中的煙頭掉到孫子身上，更在衣服燒出洞，她氣得朝樓上大喊，但無人回應。微博圖片
內地1名嫲嫲帶只有幾個月大的孫子散步，突然天降燃燒中的煙頭掉到孫子身上，更在衣服燒出洞，她氣得朝樓上大喊，但無人回應。微博圖片

高空擲物可大可小！湖北1名阿嬤日前帶幾個月大的孫子到樓下散步，突然天降異物，竟有個仍在燃燒的菸頭落在孫子身上，並在衣服燒出焦黑小洞，阿嬤朝樓上大喊卻無人回應，憤而報警。警方接報到場未有找到丟菸頭的人，稱會採集該菸頭的DNA，再與全棟樓所有人員的DNA做比對，由於內地去年已把高空拋物納入刑事罪，警方稱會追究到底。

事發4月1日下午，湖北十堰中央郡小區名叫汪阿姨的阿嬤推着嬰兒車，帶只有幾個月大的小孫子到小區樓下散步，突然發現有東西從天而降，竟是個仍點着的菸頭，她馬上執起丟落地，惟孫子衣服已燒出焦黑小洞，她緊張地檢查小寶寶的身體有沒有被燒，幸並無受傷。汪阿姨稱如沒及時發現，恐怕菸頭會傷及孫子，她氣得朝樓上呼喊質問兇手，但沒人回應，她隨後報警。

民警到場後找物業管理調查，但未有找到丟菸頭人士，稱將提取菸頭上的DNA樣本，並對大樓內所有人員進行DNA比對，以找出菸頭主人，並呼籲涉事違法之徒自行到派出所接受調查。內媒指去年3月《刑法修正案（十一）》生效，規定從建築物或高處拋擲物品，情節嚴重的判1年以下有期徒刑、拘役或管制，並處以或單處以罰金。

網民看到照片後認為幸好嬰兒穿得夠厚，所以才未至於燒到身體，「萬一碰到嬰兒臉上怎麼辦，這不毀了人家一輩子」、「這家連個菸灰缸都買不起嗎？」。有人提到這樣掉菸頭的行為很可能不是首次，「這種人絕不是第一次做的，建議多判幾年」，又提議更具阻嚇力的方法，是DNA的鑒定費由犯人出，「保證下次就誠實」，惟也有人擔心掉菸頭的人未必是大樓人員，「先把監控調出來，可能是外來人員也說不定」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

25歲仔用火焰切割器朝臉點煙　燒傷毀容失明　母怒告：他只是個孩子

溫州小區「天降大便」住戶臘肉被毀　業主：建議查所有人的DNA

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

空降菸頭寶寶慘中招！衣服被燒出一個洞 警驗整棟住戶DNA緝兇

高空擲物可大可小！湖北1名阿嬤日前帶幾個月大的孫子到樓下散步，突然天降異物，竟有個仍在燃燒的菸頭落在孫子身上．．．

清明燒「紙紮口罩」、墓地開90萬萬 中國官媒斥荒唐

清明節是傳統掃墓祭祖的日子，但中國近年來越來越誇張的「紙紮祭品」，除了人民幣圖案的冥紙，還有「口罩和疫苗」，以及「高價墓...

94歲被女兒當搖錢樹？網紅老人每天直播8小時 月賺百萬

一個叫「歲月媽媽」的短影片帳號，主人公是一位年齡高達94歲的老人，卻仍被女兒拉出來拍攝影片、直播帶貨。有數據顯示，兩個多...

購百萬房送父母驚見窗外一片公墓 買家要求換房被拒

為了夢想之家大灑金錢，收房一刻才發現竟然是「墳地景」，確實令人難以接受。中國大陸1名孝順女為父母購入價值過百萬元的新房，但收房參觀時才發現窗外有一大片公墓，父母因而非常反感且不願意在該單位居住。女事主指銷售顧問一直沒有告知周圍環境，故希望能跟開發商調換同區另一單位

兒揭爸手機有K歌app…僅關注1人每次按讚 背後原因惹哭網友

雖說父愛如山，但從小事亦能看出父愛有如涓涓細水，令人淚目。近日有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持...

疫情嚴重！陸清明節「雲祭拜」正熱 代客哭、叫、鬧

今天（4月3日）是大陸清明連假第一天，各地將迎來祭掃高峰，大陸民政部要求對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務。受此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。