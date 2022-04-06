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購百萬房送父母驚見窗外一片公墓 買家要求換房被拒

香港01 / 撰文： 卡洛兒
湖北省武漢一名劉姓女子購買價值上百萬的物業，贈送給父母，惟他們一家到新房參觀時，發現客廳及2個睡房的窗戶都對正一片幾十年歷史的公墓。（影片截圖）
湖北省武漢一名劉姓女子購買價值上百萬的物業，贈送給父母，惟他們一家到新房參觀時，發現客廳及2個睡房的窗戶都對正一片幾十年歷史的公墓。（影片截圖）

為了夢想之家大灑金錢，收房一刻才發現竟然是「墳地景」，確實令人難以接受。中國大陸1名孝順女為父母購入價值過百萬元的新房，但收房參觀時才發現窗外有一大片公墓，父母因而非常反感且不願意在該單位居住。女事主指銷售顧問一直沒有告知周圍環境，故希望能跟開發商調換同區另一單位。

據中國大陸媒體報道，湖北省武漢一名劉姓女子購買價值上百萬的物業贈送給父母，惟他們一家到新房參觀時，發現客廳及2個睡房的窗戶都對正一片具幾十年歷史的公墓，年長父母即感非常介意，不願意住在該單位。

劉女士表示，買房時銷售顧問未有告知單位對正墳景，「如果銷售顧問提醒一聲，我絕對就不會選這個樓層」。（影片截圖）
劉女士表示，買房時銷售顧問未有告知單位對正墳景，「如果銷售顧問提醒一聲，我絕對就不會選這個樓層」。（影片截圖）

劉女士表示，買房時銷售顧問未有告知單位對正墳景，「如果銷售顧問提醒一聲，我絕對就不會選這個樓層」，又指自己收房時都沒有注意，因而向開發商要求調換同區另1個單位。

不過開發商指出，當初銷售部現場標明了項目西南方是一處公墓，現在單位已全部銷售完畢，「2018至2019年已經賣完，換都換不了，所有單位亦已交屋」，劉女士調換新房的要求難以滿足，着她向相關客戶服務部門聯繫。

有律師就認為，開發商有權選擇是否告知項目周邊的環境因素，買家在落訂前須自行考察周遭環境。不過他建議劉女士可跟開發商進行協商，看能不能爭取適當的補償，或者減免物業管理費的方式，來彌補她的損失。

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文章授權轉載自《香港01》

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