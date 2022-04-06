兒揭爸手機有K歌app…僅關注1人每次按讚 背後原因惹哭網友

雖說父愛如山，但從小事亦能看出父愛有如涓涓細水，令人淚目。近日有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持。原PO最初以為那是K歌平台為新會員按讚增加活躍度的虛假帳號，所以沒有在意。直至有一天，原PO向爸爸借手機，方知道那個忠實「粉絲」不是別人，竟然就是爸爸！有網友表示十分感人，亦有人大讚原PO的爸爸可愛。

原PO在香港討論區以「在爸爸手機上發現了一件不得了的事情…」為題發文，表示自己當天因找不到手機，怕是丟失了，所以向爸爸借手機打給自己。其後原PO在爸爸的手機中發現，爸爸竟然與自己及媽媽一樣，下載了同一款K歌應用程式，令他非常驚訝，因他認為爸爸「平時嚴肅，不苟言笑」，手機裏一直只有工作相關的內容，且不熟悉智能電話的操作，並不是會玩手機唱歌消磨時間的人。原PO在好奇之下，打開爸爸的K歌頁面，發現只關注了1個人，就是原PO！

在原PO的追問下，爸爸才把原因娓娓道來。原來原PO一開始玩K歌，沒有人關注亦沒有粉絲為其作品按讚，所以便把作品連結傳到自己與父母的3人聊天群組，希望同樣有玩K歌的媽媽關注自己。而原PO的爸爸聽聞此事，為了支持兒子，就算不擅操作智能手機，也悄悄地下載K歌app，然後關注了他。每次原PO發佈作品，爸爸就會按讚鼓勵，但因不知道如何更改名稱和頭像，便使用了預設的數字ID，所以原PO一直以來都不知道這個長期支持自己的「陌生人擁躉」就是爸爸。

在原PO的追問下，爸爸才把原因娓娓道來。原來原PO一開始玩K歌，沒有人關注亦沒有粉絲為其作品按讚，所以便把作品連結傳到自己與父母的3人聊天群組，希望同樣有玩K歌的媽媽關注自己。而原PO的爸爸聽聞此事，為了支持兒子，就算不擅操作智能手機，也悄悄地下載K歌app，然後關注了他。每次原PO發佈作品，爸爸就會按讚鼓勵，但因不知道如何更改名稱和大頭貼，便使用了預設的數字ID，所以原PO一直以來都不知道這個長期支持自己的「陌生人」就是爸爸。

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文章授權轉載自《香港01》