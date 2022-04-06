快訊

疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

兒揭爸手機有K歌app…僅關注1人每次按讚 背後原因惹哭網友

香港01 / 撰文： 夏洛特
有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持。示意圖／ingimage
有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持。示意圖／ingimage

雖說父愛如山，但從小事亦能看出父愛有如涓涓細水，令人淚目。近日有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持。原PO最初以為那是K歌平台為新會員按讚增加活躍度的虛假帳號，所以沒有在意。直至有一天，原PO向爸爸借手機，方知道那個忠實「粉絲」不是別人，竟然就是爸爸！有網友表示十分感人，亦有人大讚原PO的爸爸可愛。

原PO在香港討論區以「在爸爸手機上發現了一件不得了的事情…」為題發文，表示自己當天因找不到手機，怕是丟失了，所以向爸爸借手機打給自己。其後原PO在爸爸的手機中發現，爸爸竟然與自己及媽媽一樣，下載了同一款K歌應用程式，令他非常驚訝，因他認為爸爸「平時嚴肅，不苟言笑」，手機裏一直只有工作相關的內容，且不熟悉智能電話的操作，並不是會玩手機唱歌消磨時間的人。原PO在好奇之下，打開爸爸的K歌頁面，發現只關注了1個人，就是原PO！

在原PO的追問下，爸爸才把原因娓娓道來。原來原PO一開始玩K歌，沒有人關注亦沒有粉絲為其作品按讚，所以便把作品連結傳到自己與父母的3人聊天群組，希望同樣有玩K歌的媽媽關注自己。而原PO的爸爸聽聞此事，為了支持兒子，就算不擅操作智能手機，也悄悄地下載K歌app，然後關注了他。每次原PO發佈作品，爸爸就會按讚鼓勵，但因不知道如何更改名稱和頭像，便使用了預設的數字ID，所以原PO一直以來都不知道這個長期支持自己的「陌生人擁躉」就是爸爸。

在原PO的追問下，爸爸才把原因娓娓道來。原來原PO一開始玩K歌，沒有人關注亦沒有粉絲為其作品按讚，所以便把作品連結傳到自己與父母的3人聊天群組，希望同樣有玩K歌的媽媽關注自己。而原PO的爸爸聽聞此事，為了支持兒子，就算不擅操作智能手機，也悄悄地下載K歌app，然後關注了他。每次原PO發佈作品，爸爸就會按讚鼓勵，但因不知道如何更改名稱和大頭貼，便使用了預設的數字ID，所以原PO一直以來都不知道這個長期支持自己的「陌生人」就是爸爸。

延伸閱讀：

超驚險｜嬰兒突頭朝地掉落！爸爸神反應救回 網友驚嘆：神隊友

暖心爸爸不忍鴨仔被遺棄抱回家暫托 女兒驚見「室友」超疑惑

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

購百萬房送父母驚見窗外一片公墓 買家要求換房被拒

為了夢想之家大灑金錢，收房一刻才發現竟然是「墳地景」，確實令人難以接受。中國大陸1名孝順女為父母購入價值過百萬元的新房，但收房參觀時才發現窗外有一大片公墓，父母因而非常反感且不願意在該單位居住。女事主指銷售顧問一直沒有告知周圍環境，故希望能跟開發商調換同區另一單位

兒揭爸手機有K歌app…僅關注1人每次按讚 背後原因惹哭網友

雖說父愛如山，但從小事亦能看出父愛有如涓涓細水，令人淚目。近日有網友在討論區發文分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號按讚支持...

疫情嚴重！陸清明節「雲祭拜」正熱 代客哭、叫、鬧

今天（4月3日）是大陸清明連假第一天，各地將迎來祭掃高峰，大陸民政部要求對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務。受此...

18歲兒迷戀23歲外傭姐姐 父聽聞後做這件事被讚超開明

香港家庭對外傭的需求愈來愈高，一名父親日前表示，自己的18歲兒子愛上了23歲的外傭，但不知如何向她開口，該名父親聽聞後不但沒生氣，反而還幫他找尋方法試探，讓不少網友大讚父親相當開明。

幫拍照、助掃碼… 22歲小伙誤入老年旅遊團 漲粉還斬獲50萬讚

一名00後小伙「完美融入夕陽旅行團」的話題衝上熱搜。視頻中的小伙蔡璧安說，他是帶父母旅行，為圖省心便報名旅行團，沒想到...

太強大！八歲男童網上教寫程式 清大教授認證誇厲害

「6歲用遞歸實現斐波那契數列、8歲開講神經網絡如何實現、小學生教編程」等案例，網友將這些大陸神童大致分為兩類，其中一類專門講解編成算法，另一類則是專攻組裝，不論是拆解手機晶片、換顯示器屏幕等都難不了他們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。