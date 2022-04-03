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18歲兒迷戀23歲外傭姐姐 父聽聞後做這件事被讚超開明

聯合新聞網 / 綜合報導
香港一名18歲男子戀上家中的23歲外傭，其父親不但沒反對，還幫他設想後續方法，被網友讚相當開明。（示意圖／ingimage）
香港一名18歲男子戀上家中的23歲外傭，其父親不但沒反對，還幫他設想後續方法，被網友讚相當開明。（示意圖／ingimage）

香港家庭對外傭的需求愈來愈高，一名父親日前表示，自己的18歲兒子愛上了23歲的外傭，但不知如何向她開口，該名父親聽聞後不但沒生氣，反而還幫他找尋方法試探，讓不少網友大讚父親相當開明。

據《中國報》報導，該名香港父親日前在臉書社團「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」表示，聘請的23歲外傭，工作內容為整理家裡、打掃花園的花草樹木，目前還有1年合約，而最近家中的18歲兒子向他表示，「我愛上了外傭姐姐，不知道怎麼（向她）開口。」

該名父親面對兒子的真情流露表示，他與妻子的想法都是尊重兒子的意見，不介意兒子與外傭交往，他認為該名外傭外貌出眾、學歷佳、為人乖巧，但也要看對方的想法如何，認為應該要向外傭暗示一下她對兒子的感覺如何，或詢問她理想對象型為何。

該貼文引來網友不少討論，認為這名父親非常開明，兒子的心事都跟父親說，代表兩人關係一定不錯；也有人表示還是要小心處理相關問題，建議父親應裝作不知道而讓他們順其自然發展，避免真的分手後也不會麻煩到他；另一人則說可以讓外傭知道訊息，「不論結果為何，都不會影響大家的關係。」

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