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太強大！八歲男童網上教寫程式 清大教授認證誇厲害

香港01 / 文．蔡苡柔
擷自香港01
擷自香港01

日前，大陸影音網站（bilibili）有多位小學生上網教演算法、寫程式，大陸網友直呼「知識圈競爭太激烈」、「我小學還什麼都不會」。其中一名小學生B站博主更被清華大學計算機系教授認證，用的是他上課時的軟體。另一名小學生Vita曾和父親一同上過Apple上海的編碼課程，他在8歲生日時，蘋果CEO庫克更親自送上祝福。

日前內地網友討論，B站知識區過度競爭引發網友討論。「6歲用遞歸實現斐波那契數列、8歲開講神經網絡如何實現、小學生教編程」等案例，網友將這些大陸神童大致分為兩類，其中一類專門講解編成算法，另一類則是專攻組裝，不論是拆解手機晶片、換顯示器屏幕等都難不了他們。

其中一個例子是6歲就開始講解演算法的博主「Ongo」。他從剛上幼兒園開始，就研讀清華大學出版，400多頁的《算法競賽入門經典》。後來Ongo開始寫代碼，講解遞歸、循環等各種編程知識也毫無問題，更會使用Python。而「8歲程序員治平同學」在講解影片時，使用清華大學計算機系教授馬少平課程使用的軟體，馬少平也轉發稱「小孩蠻厲害的」。

對此，也引發揠苗助長批評，認為這是逼迫小孩過度學習。不過亦有網友舉曾經參加過《最強大腦》、蘋果CEO庫克親自送上生日祝福的8歲程序員Vita為例，認為其實家長透過遊戲的方式引導小孩興趣，並沒有問題。

據了解，B站博主「小學生Vita君」從小時候就喜歡數字解謎、數獨遊戲，4歲時，他接觸到編碼啟蒙遊戲：「Lightbot」。上了小學後，Vita 又陸續接觸到一些更難的遊戲，比如《程序員升職記》等，一路玩到8歲，Vita的爸爸決定要讓兒子從編程遊戲過渡到寫代碼。

要學習的軟件由Vita和他的爸爸共同選擇，Vita爸爸是程序員，曾參加過1999年、2000年的信息學奧林匹克競賽，在他的引導之下，Vita在開始慢慢接觸算法和數據結構。當時才8歲的vita，就已經有4年的編程經驗，開始在B站教學以及和網友交流。

Vita現在已經上四年級，他從8歲開始在B站發布編程學習短片。在小學二年級下半學期，vita還跟著上海交大的公開課，學完了計算機組成與系統結構課，當時有許多網友盛讚「這個我大二才學」、「小學生弄了我大學的畢業設計」

對於網民評論「卷中龍鳳」、「卷中追卷 」，Vita爸爸則表示，並不是強壓孩子學習，「如果孩子有興趣，那麼我會給一些資源，引導他往上發展。但是我不想規劃孩子的人生，他以後要做什麼，那是他自己來思考的。」此外，他已將教程其開源出來放到GitHub上，供更多小學生和家長使用。

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文章授權轉載自《香港01》

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