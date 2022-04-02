貧富差距？一般人搶菜難 精品店將菜籃、點心送上貴客門

3月28日上海浦東封區，許多網友反映所在小區買不到菜、叫不了外賣。但與此同時，網友指出上海有許多高級小區不只沒有叫不到外賣問題，食物充足可以辦下午茶。也有網友爆出奢侈品牌在封城期間送給大客戶的外賣、菜籃和點心，不只包裝精美還附上卡片，引發大陸網友兩極評價。

上海周一（28日）起在全市範圍內實施兩段式封城，以黃浦江為界，浦東先封區，今（4月1日）3時起，換浦西地區實施封控，開展核酸篩查，直到下周二（5日）3時解封。在浦東封區期間，許多網友反映所在小區買不到菜、叫不了外賣。

據了解，上海很多奢侈品店和金融機構，為維護和大客戶關係，在關鍵時刻送菜籃、外賣給客戶。例如Gucci贈送的菜籃上面還繫有緞帶、Cartier贈送的竹筍還精心打包，更有網民曬出LV贈送的點心盒，還附上小卡片，對此內地網民評價兩極，有網民批評「朱門酒肉臭、路有凍死骨」、「有錢為何不捐出來，佔用社會資源」，但有網民則認為「這是正常的商業行為，不需要憤怒。」、「認真賺錢比較實際」。

圖為Cartier贈送的竹筍被精美打包。擷自微博

此外，也有網民對比普通社區和高級社區，提到有些小區的人為物資發愁，拿到的蔬菜券都不能如期兌換，但也有一些社區還可以有下午茶，認為封城下的貧富差距更明顯，「有些人要設鬧鐘凌晨搶菜」、「有些人下午茶都吃不完」。

3月29日，針對「買菜難」問題，上海市商務委員會回應時曾回應，將協調企業進一步拓寬採購渠道，保障市場供應，保障保供企業、車輛、人員正常工作，同時開闢線上訂購和集採集配集送，將生活物資送到小區門口。

據了解，目前上海居民買菜，主要依靠社區團購和社區分發物資，也可以選擇在叮咚買菜、盒馬等網購平台上購買。

據上海市衛健委通報，當地昨日（3月31日）新增4502宗新冠肺炎本土個案，包括358宗本土確診病例和4144宗無症狀感染，整體數字較前一日回落。

今日（4月1日）3時起，上海按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，直到下周二（5日）3時解封。封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。居民要拿快遞、扔垃圾，可以由小區物業或志願者上門協助。

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文章授權轉載自《香港01》