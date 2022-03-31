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雲南驚現「口水蠶豆」 工人用口剝皮豆上還留齒痕

香港01 / 撰文／梁子傑
雲南昆明一家農副產品加工坊遭人舉報，工人竟然是用嘴巴在剝蠶豆。圖／澎湃新聞
雲南昆明一家農副產品加工坊遭人舉報，工人竟然是用嘴巴在剝蠶豆。圖／澎湃新聞

繼日前湖南曝光有「土坑酸菜」後，據內媒《澎湃新聞》報導，雲南昆明近日傳出雲山村內一家農副產品加工坊工人竟是用嘴剝蠶豆。

加工坊在遭人錄影舉報後，當地執法人員現場查獲待售「口水蠶豆」198.4公斤，現場所有工人及負責人均無法出示健康證，加工坊老闆辯稱是「生意太好招同行嫉妒，才會被舉報」。

報導稱，當地市場監管人員到場調查時，作坊內的工人並不在意，還繼續用嘴剝著蠶豆。執法人員共查獲用嘴剝的蠶豆有198.4公斤，一些剝好的蠶豆上，還可以看到疑似牙齒咬過的痕跡。

舉報的市民表示，「蠶豆把外殼去了後裡面還有一層內殼，她們剝殼都是用嘴啃了後剝出來的。我覺得這太不衛生了！因為蠶豆是食品她拿嘴咬了之後，裡面會不會有病毒傳染的。」

執法人員現場調查後了解到，工人們是按剝殼稱重算工資的，為了多點收入所以就用嘴來剝皮。現場所有工人及負責人均無法出示健康證件。但加工坊老闆隨後出面表示，別人看她家生意太好嫉妒，才會被舉報。

盤龍區市場監督管理局、青雲街道市場監管所副所長余小波表示：「首先第一個對她所正在產生的剝蠶豆這個事情，我們要進行封存就地銷毀掉。然後第二個做一個現場筆錄，做現場筆錄過後讓老闆立即改正，不能再出現這種噁心的事情。」

執法人員現場銷毀查獲的問題「口水蠶豆」，防止問題蠶豆流入市場，同時對作坊老闆進行批評教育，並要求其寫下保證書，杜絕「口水蠶豆」。目前，相關調查工作正在開展。

值得一提是，昆明當地「用嘴剝蠶豆」情形可能存在已久。據報導，附近居民和影片拍攝者表示，當地老人剝蠶豆已經多年，因為用指甲剝太久會造成傷害，因此基本都用嘴巴剝。而剝好的蠶豆一般送去冷凍庫等待出售，或者做成小零食。

網民表示：

「看來無骨雞爪是老太太磕的也不假。」

「貨真價實的口水蠶豆。」

「這要是學茅台年輕漂亮女工腳踩製曲，或者什麼女兒環之類的茶處子採茶就不一樣了。」

「中國大陸的食品安全任重而道遠。」

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文章授權轉載自《香港01》

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