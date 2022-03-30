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「不能太漂亮」22歲女大生當職業伴娘收入曝光 網：哪裡應徵？

聯合新聞網 / 綜合報導
伴娘一般會是新娘的好朋友或是姊妹擔任，但大陸少因應少子化情況嚴重，出現了職業伴娘新興行業。示意圖／ingimage
伴娘一般會是新娘的好朋友或是姊妹擔任，但大陸少因應少子化情況嚴重，出現了職業伴娘新興行業。示意圖／ingimage

時代快速變遷，許多新興行業因應而生，原本多數由閨蜜、好友出任的伴娘，現在也出現了租賃制。一位女網友就分享她的「職業伴娘」工作經驗，還透露做這行的一項重要關鍵，就是「不能太漂亮」。

根據大陸《上游新聞》報導，山東濟南一名22歲的女子輝輝（化名），身高167公分、圓臉，個性十分健談、擅於炒熱現場氣氛。她表示，上大學時經朋友介紹偶然擔任了一次職業伴娘，發現這行具有商機，而且自己又有興趣，所以畢業後就投入職業伴娘行業，目前已做了2年。

22歲女大生輝輝從事職業伴娘已2年，目前擔任過13次伴娘。圖擷自山海視頻
22歲女大生輝輝從事職業伴娘已2年，目前擔任過13次伴娘。圖擷自山海視頻

兩年來，輝輝已擔任過13次伴娘了，自行開業的工作室，擁有上千名職業伴娘，分散在大陸各地，多數屬於兼差性質。她表示，做職業伴娘這行，忙的時候每周大約會出3次任務，單價約在400元到800元人民幣（約新台幣1795元到3590元）之間不等。

輝輝也透露擔任職業伴娘其實有許多「眉角」要注意，第一點就是「不能長得太好看」，免得搶了新娘的風頭，當然也不能太醜，新娘會覺得丟了娘家面子；第二是身高不能超過180公分，因為新娘身高多在165公分左右，一般來說，新娘會要求伴娘比自己矮，所以一般不超過170公分。除了上述兩要件，有時還會要求學歷、臉型、會跳舞、會說當地方言，總之，一切以顧客需求為準，報價就依服務項目內容計算。

輝輝也提醒，大部分的新娘，不會跟家裡人說是租來的伴娘，會說是自己的朋友，伴娘也必須保守秘密，在婚禮上扮演新娘摯友的角色。另外，伴娘也須具備「眼力見」，適時的幫新娘整理裙襬、端酒、遞戒子，還要懂得圓場、隨機應變，例如，接捧花時若不小心扔到地上，職業伴娘們得趕緊去撿回來化解尷尬。

故事曝光，許多人覺得想吃這行飯似乎不容易，直呼「要求好高」、「這個職業也不好做啊，看學歷還不能太漂亮」、「這個也是青春飯吧」；但也有不少人對新奇行業躍躍欲試，紛紛問「哪裡應徵？」、「管飯嗎？」、「那有職業伴郎嗎？」、「我適合當出租伴郎！因為我長得醜又不會太醜！」

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