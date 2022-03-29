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網管員受訪秀「科技防疫」手機藏A片遭曝光 意外釣出女優本尊

香港01 / 撰文： 謝茜嘉
江蘇武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何用人工智能（AI）核酸登記系統上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖。（「中吳網」影片截圖）
江蘇武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何用人工智能（AI）核酸登記系統上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖。（「中吳網」影片截圖）

這下尷尬大了！江蘇武進區1名網絡管理員日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何用人工智能（AI）核酸登記系統上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖的時候，意外被拍下手機藏有多條日本AV影片，畫面隨即被大陸網民截圖瘋傳，笑言是「大型社死現場」、「好尷尬，全國人民都知道了」。

江蘇常州電視台日前採訪武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉，了解如何透過科技防疫，朱焱偉使用手機示範上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖時，手機彈出最近使用的檔案資料，只是短短數秒的畫面，有「眼利」的大陸網民就發現事情不簡單，手機屏幕下方竟出現多條檔案名稱為日本AV「番號」的影片。

江蘇武進區1名網絡管理員日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何使用科技防疫時，意外被拍下手機藏有多條日本AV影片，畫面隨即被大陸網民截圖瘋傳。（微博「鬼文子」圖片）
江蘇武進區1名網絡管理員日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何使用科技防疫時，意外被拍下手機藏有多條日本AV影片，畫面隨即被大陸網民截圖瘋傳。（微博「鬼文子」圖片）

網民順着「番號」搜尋，發現其中一條是日本AV女優森日向子於3月11日最新發布的空姐系列AV影片，手機另外還有兩條AV影片，其中一條為女教師作品。後來電視台再播出該則報道時，已剪輯了相關畫面。

不過相關畫面已被眼明手快的網民截圖，並於網上瘋傳，有網民笑言「小伙子好樣的，還留了車牌號」、「手機內存還夠嗎」、「這個網格員的金飯碗估計保不住了吧 ？」、「請問這部好不好看，我這人對日劇的要求極高」、「這是啥病毒？我有一個朋友說他手機也想感染這個病毒」。

不過亦有網民表示能夠理解，「其實男人，大家都懂，沒啥的」、「壓力比較大，娛樂一下情有可原」、「高壓下工作需要業餘愛好放鬆」。

亦有網民在Twitter講述事件，笑言「看來朱焱偉你有前途」，結果竟意外獲日本AV女優森日向子本尊轉載。

日本AV女優森日向子。 圖擷自推特
日本AV女優森日向子。 圖擷自推特

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文章授權轉載自《香港01》

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