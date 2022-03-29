快訊

「阿美族男」遠赴芬蘭申請外籍參軍未錄取 烏克蘭使館曝原因

20歲男自割包皮操作不當 流血不止下體劇痛求醫

香港0 / 撰文： 謝茜嘉
醫生強調，普通人不應自行割包皮，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況，後果極為嚴重。（「澎湃新聞」影片截圖）
醫生強調，普通人不應自行割包皮，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況，後果極為嚴重。（「澎湃新聞」影片截圖）

陽具又名「子孫根」，任何手術都應找專業醫生進行，切勿自行處理，否則有機會「空前絕後」。深圳20多歲男子受包皮過長問題困擾，但報稱因工作忙碌，決定自行網購包皮切割縫合器，自己在家中DIY割包皮，卻因操作不當導致下體血流不止，幸好到醫院做緊急手術縫合後無大礙。醫生強調，普通人不應自行割包皮，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況，後果極為嚴重。

20多歲的王先生一直覺得自己的包皮過長，但因近日工作忙碌，於是網購包皮切割縫合器解決問題，他反復閱讀操作說明，在沒有消毒環境和麻醉藥的情況下，自行切割包皮。由於他太過緊張，操作不當導致未能縫合，下體不單血流不止，更傳來一陣劇痛。王先生嘗試按壓止血不果，而且越來越痛，只好立即召救護車到醫院求醫。

王先生到達醫院時面色發青地捂着下體，醫生發現他的包皮裂開得很深，鮮血直流，下體腫脹得十分嚴重，因此立即為其進行手術，修整和縫合包皮。幸好留院數天後，王先生康復出院，平安回家休養。

《瀟湘晨報》報導指出，在內地網購平台只要打「包皮環切器」，就能輕易搜索到不少相關商品，並聲稱「自己就能操作，操作簡單方便，醫院同款，剪皮無痛，剪皮無血」。該報記者向商家查詢是否有風險，客服竟然表示「沒有任何風險，唯一的風險是，低於24小時強行拆線的，會有1至3周月的包皮水腫，要等待康復後才能做」，又強調「按照操作指南不懂諮詢，售後是沒問題的」。

不過，醫生指出，王先生的病例並不罕見，因醫院每年也總會接到好幾宗自行在家割包皮，最後要到醫院求醫的病例。醫生強調，割包皮在醫學上雖是小手術，但並不代表普通人就可自行切割，否則有機會導致傷口感染、外觀畸形、包皮缺血，甚至出現陽具壞死等情況。

延伸閱讀：

廣東25歲男子愛練瑜伽「咔嚓」一聲大腿劇痛 股骨竟然骨折

女生玻璃杯當性玩具塞下體4年以為尿道感染求醫 揭膀胱藏巨石

文章授權轉載自《香港01》

手術 救護車 深圳

相關新聞

20歲男自割包皮操作不當 流血不止下體劇痛求醫

陽具又名「子孫根」，任何手術都應找專業醫生進行，切勿自行處理，否則有機會「空前絕後」。深圳20多歲男子受包皮過長問題困擾，但報稱因工作忙碌，決定自行網購包皮切割縫合器...

包裝印有「約嗎」、「強硬」 大陸零食被指打色情擦邊球惹議

被譽為「國民零食」的衛龍辣條一直飽受食安爭議，近日，其產品外包裝因出現「約嗎」、「賊大（非常大）」、「強硬」等廣告語，再度掀起熱議。有網民認為衛龍低俗營銷、打色情擦邊球，市場監管局對此表示將進行調查。

女子領姑姑遺產遭拒 銀行：錢是歸國家所有的

中國河南省劉姓女子長年奉養自己的姑姑，姑姑臨終前將手中的銀行存摺、帳密交給劉女，未料劉女事後去銀行領錢時，卻遭到拒絕，銀行還稱，劉女不是法定繼承人，因此該筆款項將歸國家所有，而劉女聽聞後不禁哭訴稱，國家管太嚴。

喪禮後設酒席 4人飲酒中毒亡13人留院 真相超駭人

當地有喪親家庭在喪禮後設置「流水席」（即解穢酒）款待來賓，其中4人飲酒後中毒死亡，另有13名賓客要入院觀察治療，死傷者的血液都驗出含有甲醇。公安調查後抓出驚人真相，原來慘劇是有人誤把燃料誤認為是白酒飲下，相關人員已被拘控。

「我爸是總裁」 網紅不滿延遲退房被收費 嗆打懷孕員工引眾怒

服務業最怕遇到「奧客」，近日微博廣傳一段影片，有自稱是擁有10萬粉絲網紅的中國女子，因不滿酒店延長退房時間要額外收費，竟在酒店大堂瘋狂指責員工，聲言「我不是看你懷孕了，我早打你了你知道嗎？我打完你我還賠得起，並且不進（公安）局」，引起網友齊聲批評「太囂張」。酒店事後發聲明，已報警處理，經調解後為免影響其他客人，免收女子延遲退房費用。另外，該網友自稱「我爸是總裁」，但又說自己曾做前台接待人員，被網友質疑是「裝逼」。

學生花錢買代寫論文被騙不敢言 揭密陸論文代寫灰色產業鏈

每逢開學季或畢業季，大陸的社交平台論文代寫群體便活躍起來，「專業代寫」等字眼屢見不鮮。近日，大陸媒體《法治日報》聯繫到多名被論文代寫服務騙了的大學生，他們少則被騙了數百元人民幣（下同），多則數千元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。