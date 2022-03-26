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喪禮後設酒席 4人飲酒中毒亡13人留院 真相超駭人

香港01 / 文．布萊恩
內地四川省發生駭人聽聞的集體食物中毒死亡事件，有4人參加完喪禮「流水席」飲酒後中毒死亡。（視覺中國／資料圖片）
內地四川省發生駭人聽聞的集體食物中毒死亡事件，有4人參加完喪禮「流水席」飲酒後中毒死亡。（視覺中國／資料圖片）

大陸四川省發生駭人聽聞的集體食物中毒死亡事件。當地有喪親家庭在喪禮後設置「流水席」（即解穢酒）款待來賓，其中4人飲酒後中毒死亡，另有13名賓客要入院觀察治療，死傷者的血液都驗出含有甲醇。公安調查後抓出驚人真相，原來慘劇是有人誤把燃料誤認為是白酒飲下，相關人員已被拘控。

央視新聞報道，張姓男子周一（3月21日）在豐樂鎮石通村五社其弟弟家為母親辦理喪事，並聘請同鎮羅姓男子辦理「流水席」，而羅男買了5桶醇基燃料運至張男弟弟家中廚房存放，以作為燃料備用，卻未安排人看管。

至3月21日午餐前，鄰居王姓男子和梁姓男子，誤把廚房中存放的醇基燃料當成是可供飲用的白酒，於同日中午和晚上提供予客人飲用，致使部份食用者甲醇中毒，造成4人死亡，另有13人在醫院觀察治療，留醫者暫無生命危險。

目前羅男已被拘控。當局提醒，醇基燃料是以甲醇、乙醇和丁醇等醇類物質為原料生產的新型燃料，是無色透明的液體，可有刺激性氣味，易燃燒，吸食或經皮膚吸收後，均會危害身體健康，民眾應小心切勿誤服。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

食物中毒 公安 央視

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