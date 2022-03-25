「我爸是總裁」 網紅不滿延遲退房被收費 嗆打懷孕員工引眾怒

服務業最怕遇到「奧客」，近日微博廣傳一段影片，有自稱是擁有10萬粉絲網紅的中國女子，因不滿酒店延長退房時間要額外收費，竟在酒店大堂瘋狂指責員工，聲言「我不是看你懷孕了，我早打你了你知道嗎？我打完你我還賠得起，並且不進（公安）局」，引起網友齊聲批評「太囂張」。酒店事後發聲明，已報警處理，經調解後為免影響其他客人，免收女子延遲退房費用。另外，該網友自稱「我爸是總裁」，但又說自己曾做前台接待人員，被網友質疑是「裝逼」。

事件鬧大後，涉事網紅今日（24日）到派出所拍攝短片，就事件向各界道歉，聲稱：「深刻認識到了自己的錯誤。」

綜合陸媒報導，該名自稱擁有10萬的網紅，上周入住三亞麗禾溫德姆酒店兩晚，原定上周四（3月17日）中午退房，但當日未準時回到酒店辦理退房手續，於是致電酒店希望通融延後至下午4時才退房，酒店亦同意其要求。但之後該網紅再要求延後至晚上6時退房，遭酒店拒絕，指按規定需要收取半日房費。

該網紅對酒店收取半日房費相當不滿，一返回酒店就大發雷霆，更對著懷孕女員工瘋狂怒吼：「我不是看你懷孕了，我早打妳了妳知道嗎？我打完你我還賠得起，並且不進（公安）局！」她自言亦曾做前台接待員，又不斷搬出自己背景威脅對方：「我粉絲一共有十萬，我的爸（是）總裁，沒關係，我大哥呢，庫里南（Cullinan，勞斯萊斯車款）600萬的車我都可以！」

該網紅言行引來微博網友公憤，「好囂張啊！」、「這就是標準無理取鬧了！」、「真的好丟臉…」、「哪來的網紅？就這樣還有10萬粉絲？」。也有網友質疑其背景真偽，「你爸是總裁，你哥開庫里南，你說你打完人還能不進局！總裁女兒做前台接待服務？」、「她裝逼我都覺得尷尬」。

事發一周後，三亞麗禾溫德姆酒店昨日（3月23日）發聲明，表示已報警處理，經調解後為了不影響其他客人，免收女子延遲退房費用。酒店又說，已關懷慰問涉事懷孕員工。

事件受到網友廣泛關注，至今日（3月24日），中國多家媒體發布女網紅到派出所拍攝的道歉短片，只見她站在「警察」大字前面對鏡頭，表示「我深刻認識到自己的錯誤，不應該在網上發佈不實影片，不應該說一些不當的言論，給當事人和社會秩序造成惡劣影響，現在我感到很後悔，現在我誠懇向大家道歉」，又稱希望當局寛大處理。

據悉事發後不少網友對該女網紅進行人肉搜索，找到她的社交帳號以及朋友，警方則呼籲網友切勿在網路上進行人身攻擊，三亞公安局天涯分局稱正就事件進行調查，具體情況會在官方網站公布。

涉事女網紅其後到派出所拍攝短片道歉，稱「深刻認識到自己的錯誤」。 圖／短片截圖

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文章授權轉載自《香港01》