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小紅書博主私探「明代魯鉅野王墓」惹議 山東文旅廳嚴肅批評

香港01 / 林芷瑩
小紅書博主「吉嘉軍賓兇」發布有關「探墓」的活動和照片，遭質疑有破壞文物之嫌。（微博＠考古學人）
小紅書博主「吉嘉軍賓兇」發布有關「探墓」的活動和照片，遭質疑有破壞文物之嫌。（微博＠考古學人）

本月初，小紅書博主「吉嘉軍賓兇」被網民舉報發布有關「探墓」的活動和照片，質疑其行為有破壞文物之嫌。

3月21日，山東省文化和旅遊廳相關負責人回應稱，注意到網絡有，該廳已調查核實，當地文物部門聯同公安部門赴現場調查，未發現文物受損情況。

「吉嘉軍賓兇」曾發布過大量的「探墓」照片及文字內容，範圍涉及多地，並搭配「順盜洞而下」、「全網唯一」的描述。「吉嘉軍賓凶」已被小紅書注銷帳號，相關圖片及內容已無法在平台上搜索到。

前述負責人介紹，「吉嘉軍賓兇」提到的「祭祀神像」為濟南市歷城區東龍洞佛隱寺，市級文物保護單位，是一處經過人為加工的自然岩洞。 2021年10月前，佛隱寺處於正常開放狀態，群眾可以正常參觀，後因疫情防暫不對外開放。

此外，「吉嘉軍賓兇」提到的「鄒城明代郡王墓」為濟寧市鄒城明代魯鉅野王墓，全國重點文物保護單位。魯鉅野王墓上世紀60年代被發現時墓室已被損毀，現僅保留有墓室，位於曠野，墓室內沒有文物遺存，為自然開放狀態。

「明魯王宮」位於臨沂市平邑縣魯王墓，共有兩座，1972年兩墓曾被挖開破壞，墓葬僅餘兩盒墓誌，後又封固。2020年3月，「吉嘉軍賓兇」用自備軟梯進入地宮，拍照後離開。

駐地文物部門在巡查過程中發現盜洞後，鑑於該墓葬於上世紀70年代已被破壞，採取用預製板和支架對墓洞重新加固封蓋回填的方式進行保護。近期，現場勘查未發現新盜洞，前期回填的盜洞區域未發生變化。

前述負責人稱，雖然上述三處文物點未發現文物受損情況，但「吉嘉軍賓兇」私自探墓行為，既對文物本體構成威脅，又為自身增加安全隱患。在網上宣傳的文字、配圖，對公眾產生一定的誤導。

當地文物部門已與「吉嘉軍賓兇」當面談話，對其私自「探墓」行為給予嚴肅批評，並向當地公安部門報案。「吉嘉軍賓兇」已承認錯誤，並承諾不再私自下古墓，不在網絡上私發相關圖片。

「吉嘉軍賓凶」已被小紅書注銷帳號。（微博＠考古學人）
「吉嘉軍賓凶」已被小紅書注銷帳號。（微博＠考古學人）

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千年前吳越國開國君主錢鏐墓等被盜　警拘39人追回逾2百件文物

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文章授權轉載自《香港01》

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