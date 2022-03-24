學生花錢買代寫論文被騙不敢言 揭密陸論文代寫灰色產業鏈

每逢開學季或畢業季，大陸的社交平台論文代寫群體便活躍起來，「專業代寫」等字眼屢見不鮮。近日，大陸媒體《法治日報》聯繫到多名被論文代寫服務騙了的大學生，他們少則被騙了數百元人民幣（下同），多則數千元。

不堪壓力尋代寫 為求捷徑入騙局

據報導，被騙的李然（化名）去年從浙江某高校本科畢業，他說，「對畢業論文無從下手，而交論文的時間臨近，所以想找人代寫。代寫交稿遲緩，稿的重複率極高。隨即找另外一個聲稱是專業碩博的團隊，結果代寫論文邏輯混亂，重複率高。」她被騙並花了幾千元。被騙者說，「不可能把錢要回來，對方會威脅找學校和網絡曝光。」不少學生受騙，就是對方看準了在校學生不敢聲張。

據報導，受騙經歷有以下幾個共同問題：

重複率高。接洽初期，寫手或中介都會以「寫完文章後自己先查重一遍再交稿給客戶」的回覆來讓客戶放心。但最後的論文絕多是複製黏貼的，而查重報告，不是在免費查重網站檢測，就是直接虛假P圖抹改真實數據得來的。

坐地起價。交稿後，文章質量不達標，客戶要求修改，寫手表示若要修改則要重新付費；文章寫好後，客戶發現文章是加密文件或需要其他付費途徑打開，客戶往往需要額外支付費作文章的「瀏覽費」。

虛假「包裝」。林朗（化名）是北京某高校大二學生，由於課業太重，為了完成論文，他便找人代寫，結果論文辭不達意、排版亂。後來林朗才知道，原來寫手是大一新生，幫他代寫的文章是寫手第一篇大學論文。

威脅買家。被騙後，受訪學生去質問寫手或中介客服，最後都不歡而散。要麼被拉黑，要麼店舖早已「人去樓空」，有的甚至反被威脅要將文章上傳至網絡、告訴學校等。找代寫的學生往往不敢聲張。

據報導，當詢問學生是否想過維護「權益」，他們回覆稱「不敢」，因為找代寫本身是錯誤，一旦曝光後果更嚴重。據報導，幾千元僅是代寫本科畢業論文的價格，若是代寫碩博畢業論文，費用則高達數萬元。

寫手群體龐大 求快不求專

據報導，寫手的工作模式主要包括兩類：

背靠大樹型。這類寫手的背後是中介團隊，在論文代寫產業鏈中，中介本身不能直接為客戶代寫，而是替客戶安排寫手代寫，他們不僅掌握大量客戶資源，還管理眾多寫手。

單打獨鬥型。一些寫手在與中介合作後，希望「單飛」能獲得更高收入。小靜剛接觸論文代寫時是大三，與中介合作，後來她私下聯繫客戶，發現中介在客戶和寫手間賺取了過50%差價，「而且群裡的寫手數量不斷增加，每一單的均價一直在下降，寫手賺得越來越少，而中介作為中間商，手裡不只有一個寫手群，利潤巨大」。

中介團隊分工明確 賺取差價獲利

據報導，曾在某論文代寫代發中介公司任職的「林編輯」說：「核心期刊太少，需發論文的高校人員太多，一般作者自己投雜誌社不太好投，又不想花精力動筆寫，所以大多數會找中介，中介會收費，再加上還能額外賺取找寫手代寫時的差價，背後遠不止雙倍利潤。」

據報導，寫手群中，代寫論文的中介團隊分別由推廣人員、人事專員、派單人員以及接待人員等組成。推廣人員向各高校的學生群體推廣代寫團隊、尋找客源；人事專員管理寫手；派單人員在寫手群中派發代寫任務；而接待人員則負責一系列維護客戶關係和好評率的工作。

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文章授權轉載自《香港01》