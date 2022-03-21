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隔離被困公司倉庫害男半裸與五女床上混 網：爽過韋小寶

香港01 / 何蔓琪
女會幫男同事化妝，伸直腳讓他聞腳板，又穿著睡衣頭貼頭一起躺在床上，該男生有時更會上身半裸。圖／微博@桃子的果凍
女會幫男同事化妝，伸直腳讓他聞腳板，又穿著睡衣頭貼頭一起躺在床上，該男生有時更會上身半裸。圖／微博@桃子的果凍

中國疫情反覆，昨日（3月20日）新增4,331宗本土個案，包括2,384宗無症狀感染，封區檢測意外令5女1男同住一室，多位女生對男同事的親密舉動，網民紛紛指他就是現實版韋小寶。

其中上海新增758宗確診，創連日來新高，上海迪士尼亦宣佈關閉。為求「動態清零」，當地封鎖社區做檢測，意外令一間中小企的1男5女員工同住一室。

其中一位女同事上載片段，6人同住的房間相當細小，地上有數張床褥，大家因隔離生活太無聊，一起玩耍打發時間。起初他們比較矜持，大家有適當距離，之後就開始玩得很親密。

眾女會幫男同事化妝，伸直腳讓他聞腳板，又穿著睡衣頭貼頭一起躺在床上，該男生有時更會上身半裸。消息曝光後網民都表示很驚訝，更直指該男同事是現代版韋小寶。

據指他們在一間服裝公司工作，行內男性不算多，這間公司只得一個男生，大家都十分愛惜他。女同事透露：「大家在一起生活這段時間，對彼此都很滿意，唯一美中不足的是他覺得自己應該要做女人。因為是非常熟悉的同事，我們永遠不會做太超過的事。」

女會幫男同事化妝，伸直腳讓他聞腳板，又穿著睡衣頭貼頭一起躺在床上，該男生有時更會上身半裸。圖／微博@桃子的果凍
女會幫男同事化妝，伸直腳讓他聞腳板，又穿著睡衣頭貼頭一起躺在床上，該男生有時更會上身半裸。圖／微博@桃子的果凍

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公司年終晚會玩意淫遊戲　男同事咬提子嘴餵女同事　網民轟太低俗

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文章授權轉載自《香港01》

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