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竊賊闖女子家炒菜喝茅台但不偷錢 被捕後稱想體驗做江洋大盜

香港01 / 姜庚宇
男子潛入女子家中炒菜喝茅台。微博影片截圖
男子潛入女子家中炒菜喝茅台。微博影片截圖

如果發現家中有陌生人闖入的痕跡，許多民眾都會擔心財物被偷取，但浙江紹興一名男子偷偷跑到一名女子家，卻沒有偷竊財物，而是在她家炒菜、偷喝酒，甚至還爽爽地睡了一晚。警方抓到男子後，發現他的經濟狀況還不錯，犯案根本不是為了偷竊，而男子也坦承了他的犯案動機，竟然是「想體驗做江洋大盜」。

綜合大陸傳媒報道，女屋主前陣子不住在家中，房子空了大約4個月，但她返家時明顯發現家中有許多別人留下的生活痕跡。女子急忙報警，對警方表示廚房的鍋具、爐子都被使用過，冰箱的雞蛋也不見了。雖然男子盡量避開閉路電視，但最終警方還是透過畫面找到疑犯，將他逮捕。

原來這名男子的朋友以前就住在這幢大樓，剛好就在女子家的樓上，男子因為常拜訪朋友，所以對這棟大樓的同一個戶型相當了解。男子犯案時戴著帽子、口罩，利用逃生通道旁的窗戶爬進女子家的露台，再將防盜窗的螺絲卸下，順利進入女子家中。

男子趁主人不在，大剌剌地搜遍整間房子，發現了兩瓶茅台酒就拿來喝，還喝了雪櫃裏的益力多，也將雪櫃裏的雞蛋拿出來煎了吃下，而且吃完也不收拾廚房，女子才會一回家就發現不對勁。

男子被逮後坦承不只潛入女子家一次，還有一天他跑到女子家住了一晚；至於為什麼要犯下這種闖空門卻不偷錢的案件呢？他表示是為了找刺激，想體驗「江洋大盜」的快感。對此，不少網民看後紛紛留言表示「這理由也太蠢了吧」、「家有錢還這樣」、「順便也體驗一下監獄的生活」、「4個月沒人住！那吃了雞蛋和養樂多沒拉肚子嗎？」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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