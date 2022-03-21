上海女於豪華健身房遭原地隔離5日4夜 每日狂操竟瘦了1.5公斤

上海近日爆發本土疫情，多個小區遭到圍封。上海一名女子意外地被隔離在一間豪華的健身房裡五日四夜，期間堅持健身，回家時竟發現自己瘦了1.5公斤（3.3磅），引發關注。

陸媒《澎湃新聞》 報道指，在3月11日晚上7時多，女子王奧（化名）下班後去一間位於小區內的健身房游泳，在游泳時被告知由於小區出現疫情，小區需封控管理，她也因此要在健身房就地隔離。

健身房的職員告知，住在該小區的業主可回家隔離，但是其他人則需就地在健身房隔離。王奧由於並非住在該小區，於是就和其他幾十人被隔離在健身房內。

在接下來的五日四夜裡，王奧除了在健身房遠程工作外，還時常和其他人一起做運動。除了跳繩外，她還會和其他同伴打羽毛球。根據王奧拍攝的照片及影片，這間健身房的裝潢非常豪華，而且空間寬敞。

王奧形容，當一個人運動起來，大家都會受到氛圍的感染，從而也都加入進來，「在健身房隔離的幾天，集體相互監督，身邊還有榜樣，大家就會更加自律，這和在家閒散的狀態大不同」。至五日四夜後，當王奧回家再接受居家隔離時，她特地量了體重，發現自己居然瘦了1.5公斤（3.3磅）。

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文章授權轉載自《香港01》