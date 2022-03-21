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夢遊男7樓翻窗躍出 醒來驚覺被困4樓雨棚 網：以為電影才有

香港01 / 李納德／報導
重慶1名男子夢遊翻出7樓窗外，被困在4樓與5樓中間，幸好他及時醒來後被鄰居發現，最終獲救。（微博影片截圖）
重慶1名男子夢遊翻出7樓窗外，被困在4樓與5樓中間，幸好他及時醒來後被鄰居發現，最終獲救。（微博影片截圖）

夢遊是卡通及電影經常出現的橋段，但現實發生時一點都不好笑。重慶1名男子近日晚上睡夢中突然從7樓單位翻出窗外，滑落到4至5樓的雨棚上，他醒來時非常驚恐，幸好鄰居發現後馬上報案。消防拯救期間，男子的妹妹在場不停安撫，他直至脫困後仍在問：「我怎麼清醒的？」家屬透露男子有精神問題會夢遊。網友看完片段大呼可怕，又指成年人有夢遊症應到醫院求診。有內地醫生指嚴重夢遊症患者要到精神科求醫，如果患者甚至出現暴力問題，最好有人陪伴睡覺。

事發於3月17日，重慶1名男子在睡覺時突然從7樓翻出窗外，滑落到4樓的雨棚與5樓的防盜網中間。他清醒後情緒激動，不停踩踏雨棚，鄰居嚇醒後馬上報警。

消防到場時，警方及家屬提醒事件可能與精神疾病有關，男子有夢遊問題。消防員叫妹妹和他聊天安撫，男子曾嘗試自己爬上去，妹妹則馬上狂叫他別爬，要等消防員拉他上去。之後1名消防員拉住男子，另1名隊員則用剪鉗拆開防盜網。約3分鐘後男子順利脫困，他仍非常驚恐地問：「我怎麼清醒的？」

事件嚇倒許多網友，「一直以為夢遊是電影才有的」，又指幸好夢遊男及時醒來，「慶幸被困在雨棚沒出事」、「夢遊如果自己1個人住怎麼辦」，連忙提醒他屋企應該要裝防盜窗。有留言提到，成年人還有夢遊問題，一般和精神疾病有關，「命大，最好趕緊到醫院治療」。

有醫生向媒體表示，大部分人睡覺後會麻痺，但夢遊症患者身體會清醒過來，或會喪失睡覺時讓身體靜止的能力。夢遊後果可大可小，一般輕微的人只會做出些微舉動，例如下床走動，如果情況嚴重者應去醫院求醫，因為夢遊時的行為可能危及性命。有夢遊問題的人最好要有人看護避免發生意外，必要時要到精神科求醫，約32%的夢遊症患者睡覺時出現過暴力行為，19%的人在夢遊中受傷，如果夢遊症患者出現過暴力問題，晚上睡覺最好有人陪伴。

夢遊症一般較易出現在15歲以下人士身上，成人夢遊可能和遺傳及精神疾病有關，例如抑鬱症、焦慮症等。

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文章授權轉載自《香港01》

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