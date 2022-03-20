男子首次性交易遇掃黃 賣淫女裸上身摘假髮竟是大叔

他自稱第1次犯禁，沒料到居然馬上中伏！浙江1名男子在賓館內嫖娼，花了150元人民幣（約新台幣669元）找來1名身材姣好的長髮女子進行性交易，殊不知遇上掃黃行動，嫖娼男褲子半脫自稱是首次嫖，什麼都還沒做。惟警員查問女子時起疑，喝令「她」展露真身，脫去上衣及摘掉假髮，沒想到嫖客眼中的女子其實是有啤酒肚的大叔。警員即說：「看到沒？他也是男的。」

賣淫男被盤問後表示因覺得刺激、想摸男人想扮女人賣淫，更說已經多次完成性交易而沒被發現。事件在網上引起熱議，許多人指賣淫男如何不被發現是個謎，但也有部分人認為，嫖客可能根本心知肚明，亦不相信該男子是首次嫖妓。

浙江武義警方於3月16日接報，指有人在當地1家賓館涉賣淫嫖娼，警方趕至掃黃，打開房門時發現1男1女正進行交易。警員指嫖娼男子連褲都脫了半截，正抱住賣淫女子，惟女子坐在床頭用長髮遮住半邊臉。警員喝令2人蹲在地上受查，男子說自己只是第1次嫖妓，什麼都還沒做。警員查問女子時起疑，馬上問：「你是男的？是男的嗎？」女子的聲音顯然不對徑，此時「她」竟然點名認了。民警指「她」當時以女性化穿着和胸部塞物，打扮像女的才令嫖客以為是和女性交易，便當場叫「女子」展露真身。

原來賣淫男戴了4、5個胸圍來裝成女性胸部，當他赤裸上身時還露出了厚實的啤酒肚，而為了顯得下半身苗條，就特意穿了「肉色光腿神器」（看似自然膚色的打底褲，有美腿效果）。影片可見，警員要賣淫男將身上墊的東西拿下來並摘下假髮，坐在一旁的嫖客如夢初醒，「你這，哎呀，我真服了」。警員點醒嫖客說：「看到沒？他也是男的。」嫖客坦言自己沒有發現，並稱花了150元嫖妓。

2人雙雙被帶署調查，賣淫男解釋自己扮成女子是覺得好刺激，「想摸一下男人，就會覺得心裏很高興快樂」。警方問嫖客是什麼時候發現他是男的，賣淫男說對方根本沒發現，更自豪說自己多次扮女人性交易都未被識破。

事件令網民嘖嘖稱奇，「幾次交易沒發現是個謎」、「怎麼做到？都不開燈嗎？」，有人笑言如果不是民警掃黃都不知道怎收科，「想知道另一個人的心理陰影」、「這個男人將用一生來治癒此刻的心理陰影」，又揶揄他對「身材姣好」是否有誤解，「建議男同胞多多男扮女裝去嫖這些想要嫖娼的男人，用魔法打敗魔法」。不過，有人坦言嫖客們可能心知肚明，「可能嫖客也知道他是男的」、「知男而上」。

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文章授權轉載自《香港01》