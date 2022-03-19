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被當迷你倉庫！房東假好心出借家具 她收到古董崩潰

香港01 / 文．朱利安
擷自香港01
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不少人搬出來自己住都希望親自裝飾安樂窩，但一名女子日前就在討論區發文訴苦，指第一次搬離家中租房，本來滿心期待好好設計家居環境，但房東卻經常提出借家俬給她，女子起初沒有多想便答應，未料對方久而久之，不停搬來梳化、電視櫃等，最終要她再自費2000多元港幣(約7000多元台幣)將所有家俬搬回給業主。大批網友看後指樓主不懂拒絕，更認為房東早將其居住所當作「私人迷你倉庫」。

該名女子在連登討論區發文，表示她第一次租樓，本來希望好好設計自己的安樂窩，租住不久便去買心宜的家俬，但在第二周，業主便開始打電話給她，稱想借出家俬和電器。樓主當時認為對方出於好心，便一口答應，「他給了個辦公室銀色抽屜，加一部壞了需要我自己付錢修的空氣清新機」，由於所占空間不多，她便沒有立即退回。

後來房東上門，看到她新買的IKEA梳化，又提出與自己的4000元梳化交換，打算連同電視櫃一併借出，樓主聽後也沒有拒絕。直至最近，原來房東已經請人搬了數個櫃到家中，「我心知不妙了啦，住在這兒就有幾位大漢衝入我家說要再放幾件家俬，之後房東進來就說要1800元請人搬」。

樓主於文中直言，「本來就只說要搬沙發和電視櫃，後來又搬了四個櫃子給我」，她仔細一看，才發現是木材製的家俬，大嘆「那張『沙發』坐上去和坐在塊木頭上沒什麼分別，那我不如下樓搬點木頭回家坐」。樓主非常後悔當初沒有堅決拒絕，「好希望我當時應該就知道要拒絕他，請他帶回自己的垃圾古董離開」，最後還要由男友的母親出面致電房東，她則自費2000多元港幣，將所有家俬退回給房東。

部份網友看後反指樓主自作自受，一開始便不應貪小便宜答應房東，「妳說好，人家就會把你當屋內倉庫」、「妳自己答應還批評人」、「樓主妳也不先問房東尺寸，到了不對就罵」，但也有人笑說「光看照片都感覺到房子裡有陣陣酸味」、「已經租房子給妳，還要拿房子來當倉庫用」。

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文章授權轉載自《香港01》

房東 IKEA

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