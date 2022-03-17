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女網購多肉植物悉心照料兩年 無意間發現「竟是塑膠做的」
多肉植物外形可愛，是不少人居家種植的熱門盆栽，不過近日湖南長沙有市民無意中發現，自己悉心照料兩年的多肉植物，竟然是塑膠製成。
這名女子周二（15日）拍攝影片表示，這盆多肉植物是兩年多前在某購物平台APP購買，自己兩年多以來一直對其悉心照料，日前無意間才發現這盆植物原來是塑膠做的，讓她頓時感到「無語」，更痛斥該購物平台「我再也不相信你了」。
當事女子接受陸媒《瀟湘晨報》訪問時表示，她最近發現這棵植物中間的芯是藍色的，納悶「是變異了嗎？還是怎麼了？」，結果仔細一看，原來是一盆塑膠製作的假植物。她表示自己購買時根本不知道是假的。她還笑稱，在兩年多來的照料下，她還感覺這棵植物「真的長大了一樣」。
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文章授權轉載自《香港01》
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