骨頭都等老了！79歲翁付2萬7相親 大媽卻要他再等2年

日前陸媒報道，79歲重慶尹先生想找老伴共度餘生，在一家婚介所交6000元（人民幣，約新台幣近2.7萬元）後，婚介所推薦一位56歲的女士。該女士與尹先生聊了8分鐘，就以要吃喜酒為由藉故離開，此後便一直推拖不見面，尹先生一等就是一年多，女方更稱要他再等兩年，大陸部分網民認為尹先生遇到詐騙，部分網民則認為女士明顯對他沒意思，要他認清現實。

據重慶當地傳媒「第一眼」報道，6年前尹先生的妻子因病去世，尹先生透露，自己幹活回來也沒人做飯，白天看到男男女女都有伴，一到晚上非常寂寞，尹先生是一名木匠，做了許多體力活，因此身體仍舊硬朗，他透露，「我的身體健康，可能要活到90幾歲。還有10年到20年的光景，我如果不找個伴就非常寂寞了。」

尹先生透露，自己想再找個老伴的想法，他的一子一女也很支持。一年前，尹先生聯繫了江北的一家婚介所，婚介所也很快為他匹配上了一位56歲的女士。去年3月份，婚介所安排尹先生和女方見面，並要求尹先生繳交 6000 元的介紹費，尹先生爽快地交了6000元。

隨後，該女士拉著尹先生的手走出婚介所，對他說「走走走，我們出去說」，之後兩人聊了8分鐘，該女士卻說要參加喜酒，就離開了，其後尹先生透過微信多次聯絡該女士，該女士卻總是說工作忙要改約「下星期」。

尹先生苦等了一年，實在等不下去了，「骨頭都等老了」，他於是詢問該女士「究竟還要等多年」，該女士卻要尹先生「再等兩年」。尹先生不願再等，兩人談不攏後，尹先生再也打不通該女士的電話，疑似被女士封鎖了。

尹先生查找先前和婚介所簽訂的服務合同中，當中提到服務期是半年，已經過了約定時間，「第一眼」記者查證發現該婚介所已在去年年底註銷，尹先生的6,000元介紹費無法退費。部分大陸網民認為他明顯遇上婚姻詐騙，亦有網民認為婚介所本就不保證成功，要尹先生認清該女士不喜歡他的事實。

尹先生透露自己，未來要找一個通情達理，互相理解，互相照顧兩家的人。「有事同商量，我們老的過好我們的晚年，中年人過好中年人的」，他表示，會繼續尋找老伴。

延伸閱讀：

廣西漢網購二手車被騙 心有不甘竟用同樣招數騙人 甫得手即被捕

新冠肺炎｜土耳其總統夫婦確診 習近平致慰問電

文章授權轉載自《香港01》