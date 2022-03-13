自認反詐專家！男想耍詐騙集團 反被騙到崩潰

有自信是好事，但如果過分自信，隨時中招！江蘇一名男子因為認為自己已經學習了許多反詐騙知識，於是主動送上門想從詐騙集團身上騙取金錢，結果成功從對方手上得到105元人民幣（約新台幣470元），惟最終反被騙走4.6萬元人民幣（約新台幣20.6萬元），得不償失。男子被騙後報案求助，並不斷後悔道歉：「我錯了，我真的錯了…」警員聞言則無奈表示，第一次看到主動找騙子送錢的人。

綜合大陸媒體報道，江蘇南京王姓男子自認學習了不少反詐騙知識後，覺得已對騙子的套路瞭如指掌，認為騙徒都會先讓「獵物」獲利後才開始騙錢，於是主動找上詐騙集團，計劃「將計就計」從其身上騙走金錢。

王男先加入一個「刷單兼職」群組，起初計劃順利，成功從對方手上得到105元人民幣，卻因稍有成績成失去戒心，以為再多下幾張單，詐騙集團仍會繼續變現，惟其實已落入圈套。直到王男轉賬了4.6萬多元人民幣後，對方沒有返還現金，王男頓時變成「被宰的肥羊」，詐騙不成反被騙。

王男之後報警求助，並不斷懺悔道歉，「我錯了…我真的錯了…」，又透露其反詐騙知識原來是「從宣傳上看來的」。

警員指出，下單給錢的釣魚式詐騙，是詐騙集團慣用手法，王男想放長線釣大魚，對方也在放長線釣大魚，結果是誰先投錢誰先輸，更無奈說今次是第一次有人主動聯繫騙子送錢。

事件引來微博熱論，不少網民直指「笑死」，「這是打算騙騙子的錢，沒想到栽騙子手裏了啊」、「中二不分年齡大小，我都感覺員警都忍不住想笑了」、「偷雞不成蝕把米，聰明反被聰明誤」、「騙子：我預判了你的預判」、「可能沒輸在騙術，輸在了智商」、「騙子：你在挑戰我的專業啊」。亦有網民認為應警剔騙子，不要高估自己，「永遠不要低估一個騙子的能力」。

延伸閱讀：

Tinder詐騙王｜情節富情感教育 教懂孩子9件事 好過只睇迪士尼

Tinder騙徒無處不在！10個情場騙子常用套路 姐妹們別天真上當了

文章授權轉載自《香港01》