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沒錢向父母借逾40萬想辦豪華婚禮 母親一句話讓他知難而退

香港01 / 文．謝茜嘉
一名男子抱怨哥哥沒錢卻向父母欲借逾40萬元辦豪華婚禮，令他相當不以為然。圖片來源：Ingimage
一名男子抱怨哥哥沒錢卻向父母欲借逾40萬元辦豪華婚禮，令他相當不以為然。圖片來源：Ingimage

結婚需要得到父母和家人的祝福，從來都不是兩個人的事，而是兩家人的事。有網友於討論區發文表示，哥哥近日打算結婚，但父母不喜歡未來新娘，認為她「好貪玩又沒家教」，所以不支持婚事。哥哥起初堅持結婚是兩個人的事，父母沒權阻止，惟當發現不夠錢舉辦婚禮後，卻要求父母補貼10多萬元(約台幣43萬元左右)，令樓主非常氣憤，幸好媽媽態度強硬，更直接反駁哥哥：「你下次結婚挑個我喜歡的，我就支持你囉！」

該名網友於香港討論區以「話說結婚是兩個人的事，不夠錢又要問家裡是否能幫忙？」為題發文，形容哥哥一向對家裡沒什麼貢獻，只懂向父母拿錢。他指出，哥哥近日打算結婚，不過父母認為未來新娘「好貪玩又沒家教」，故不太支持婚事，惟哥哥卻堅持，「結婚是兩個人的事，父母沒權阻止」。

樓主指哥哥明明沒太多積蓄卻想「充大頭鬼」，不但計劃在5星級酒店設宴，未婚妻也放話表示「要買多少克拉的戒指」，但計算後發現不夠錢，因此要求父母補貼，「一下子想借十幾萬(港幣)，爸媽當然不肯」。

哥哥被拒後感到不滿，怒斥「別人想結婚家裡都會支持，我又沒叫你全部幫忙，你這少少錢都不肯出？」，樓主看不過去，反駁既然哥哥曾說結婚是兩個人的事，就應該自行解決婚禮費用，批評哥哥對家人是「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

樓主與哥哥吵架期間，媽媽僅冷靜說了一句：「你下次結婚挑個我喜歡的，我就支持你囉！」。哥哥得知「沒彎可轉」，只好「森七七」地離開，不過之後仍一直致電向父母借錢，「其實用的招很多，但哥哥每次跟父母借錢沒有一次還過，這回還好爸媽暫時都沒心軟」。

該文引起熱議，網友紛紛留言批評樓主哥哥，「疫情時不要設宴，一定回不到本，可能只是想藉口借錢」、「要不要父母負責他生養死葬？」、「陸續有來，之後連生子都會來借錢」、「貪玩可能會改，但沒家教真要不得」。也有人指出「你父母自己的個人選擇，你就不用去理太多」。

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文章授權轉載自《香港01》

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