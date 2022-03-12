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不孕妻想找親妹代孕 夫堅持要「實戰」播種 超賤理由妻驚呆
不孕問題恐影響夫婦關係，外國有患不孕症的人妻在網上發文，指自己與丈夫結婚多年仍未能成功懷孕，於是決定找妹妹以試管嬰兒方式代孕，詎料丈夫知道後，竟要求用「實戰」，即以傳統性行為方式代孕，更解釋是為了省錢，令妻子十分傻眼。最終不孕女子決定取消找妹妹代孕，卻竟遭丈夫責怪自私，她因此沮喪。
該名34歲人妻在《Reddit》討論區發文，指自己受不孕問題困擾，與37歲丈夫結婚多年仍未能成功懷孕，於是決定找較她年輕4歲的妹妹以試管嬰兒方代孕，並已準備好財務資金，惟丈夫知悉後，卻建議用「傳統方式」代孕，即透過性行為方式令妻子的妹妹懷孕。
樓主形容她當刻震驚得連話都說不出來，但丈夫卻表現得若無其事，更聲稱是為了節省用試管嬰兒方式代孕的時間和金錢，即使樓主解釋已準備好資金，丈夫仍然堅持要以「實戰」播種，令她十分不舒服。
最終樓主決定取消找妹妹代孕，詎料卻反被丈夫批評自私，「他說我很自私，因為他一直想當爸爸」，又責怪樓主不信任他，更埋怨其不孕問題，讓樓主非常沮喪，「就像我的身體毫無用處…」。
帖文引來網民熱論，直斥是丈夫恐怖，認為有危險訊號，「有古怪」、「賤男無誤」、「妳和丈夫需要的是離婚，不是孩子」、「趕快離開這段婚姻」。
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文章授權轉載自《香港01》
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