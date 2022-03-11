「公司最後堡壘」小職員成全公司唯一陰性　霸氣進駐老闆辦公室

疫情嚴重，不少公司都會確保員工呈陰性才可以上班。有網友在討論區上發文，稱因為他成為全公司最後1名呈陰性的員工，老闆特別批准他在老闆房間內工作，說他是「公司最後堡壘」，如果連他都中招，「公司就真的再沒有健康的人類」。

有網友在連登討論區上發文，指公司每天上班前都要在公司門口做快篩，「今日僅存另外幾位同事都驗出陽性，只有我還是陰性」。老闆於是安排他坐在老闆的房間，「他說我是公司最後的堡壘，我如果也陽性，全公司就真的再沒有健康的人類」。原po笑言，「好開心終於有自己辦公室」，因為即使在家中他也要與姐姐共用房間，大讚「這張大椅子真的好坐」。

有網民笑指，原PO現在坐在老闆房內，可以扮老闆，「還可以開房門大喊：『來人啊到我辦公室』」，又建議他「立刻炒老闆魷魚」。不過亦有人表示，既然老闆已經陽性，代表房內感染風險高，「老闆確診了你進去他辦公室坐，表示你也可能會中招」、「老闆房有病毒，坐一天過過癮就快出去吧」。

延伸閱讀：

公司防疫措施分兩組上下午WFH 打工仔：同全部返公司有咩分別？

同事用果汁製假陽性快測呃病假 1動作泄密 打工仔斥賤格想告發

文章授權轉載自《香港01》