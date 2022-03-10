女UNIQLO試衣間產子滿地血 警指「在家生後為嬰買衣」網不信

近日，網傳上海一名女子在UNIQLO試衣間內產子，現場地面留下血跡，引發廣泛關注。

據《北京青年報》報導，有網傳圖片文字顯示，上海市嘉定區一名女子在UNIQLO（優衣庫）試衣間內產子，現場可見一名女子懷抱新生兒，手中膠袋內疑似裝著胎盤，而試衣間內地面亦血跡斑斑。

畫面中還顯示，有警方前來調查事件。上海市嘉定區警方表示，周一（7日），上述女子在家中自行產子後想去醫院，因新生兒沒有衣物包裹，遂途經商場時想為其購買衣物。警方接到求助後，將女子及新生兒送往安亭醫院。

不過，針對警方的回應，有網友質疑，「只是去優衣庫給剛生的孩子買衣服。不過為啥自己一個人在家生的？孩子他爸呢？剛生完孩子就一個人去幫孩子買衣服？提前沒準備？更別說產婦注意事項啥的了。細思的話，哎……」

亦有網友表示，「萬能的優衣庫試衣間」、「如果家裡有人可以幫忙，我相信她也不會這樣自己折騰」、「家裡毛巾，床單，衣服，不能裹孩子？」。

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文章授權轉載自《香港01》