快訊

德國羽賽／完美勝率破功 戴資穎陷苦戰止步第二輪

態度大逆轉 UNIQLO宣布暫關俄羅斯業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微信朋友圈兜售「香港春藥」等違禁品猖獗 今年已逾6000帳號被封

香港01 / 姜庚宇
今年以來已有逾6000微信帳號因個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息被封禁，當中包括宣傳銷售非法藥物和私煙等。圖擷自香港01
今年以來已有逾6000微信帳號因個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息被封禁，當中包括宣傳銷售非法藥物和私煙等。圖擷自香港01

微信安全中心周一（7日）發布公告，公布近期微信個人帳號發布色情及違禁品訊息的處理情況。2022年1月截至目前，通過用戶投訴證據，核實確認後共計處理23870個色情違規微信個人帳號、2600個「涉黃」微信群組。

值得一提是，公告中還列舉微信個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息，當中包括宣傳銷售非法藥物和私煙等，今年以來已有逾6000微信帳號因此被封禁。

公告稱，針對部分用戶利用朋友圈、微信群組惡意發布色情低俗訊息，如雲端硬碟色情內容、影片、網站連結等，甚至組織招嫖的行為，微信團隊加強了打擊力度。

而利用互聯網銷售違禁品，違反刑法、治安管理處罰條例等法規。騰訊相關規則協議也明確約定，微信用戶不得利用微信發布違法違規訊息。2022年1月截至目前，微信通過用戶投訴證據，核實確認後共計處理6560個發布「違法違禁品」營銷訊息的微信個人帳號及3019個發布「違法違禁品」營銷訊息的微信群組。

公告中還列舉了微信個人帳號發布、展示、傳播各類「違法違禁品」營銷訊息的多個違規示例，包括非法保健品和藥物、煙和電子煙、低俗色情、微信帳號買賣等。其中可見，有店家兜售「香港進口HK聽話水」、「新款失憶水」等。

微信表示，傳播色情低俗內容不僅違法違規，還可能遭遇色情詐騙、個人私隱洩露等安全風險。用戶通過朋友圈、微信群組、影音號、直播等網絡形式發布違法違禁品營銷訊息屬違規行為；幫助朋友轉發宣傳此類訊息亦屬於違規行為。用戶在使用微信過程中遵守微信相關規則協議；如果發現色情低俗、違法違禁品營銷訊息等違規內容，可以通過客戶端投訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

神舟十三號｜王亞平「出差半年」朋友圈引關注　網民：平安歸來

湖北恩施企業股東撞斃老闆　事發前在朋友圈發文辱罵死者

文章授權轉載自《香港01》

微信

相關新聞

女UNIQLO試衣間產子滿地血 警指「在家生後為嬰買衣」網不信

近日，網傳上海一名女子在UNIQLO試衣間內產子，現場地面留下血跡，引發廣泛關注。

奇葩！求職面試竟全考「挖地」 人資圍觀：考察2能力

日前一名網友在網上發影片求助，表示自己面試時，突然被要求「挖地」，並且周圍還有許多HR圍觀。他問網友：「這種情況，如何快...

微信朋友圈兜售「香港春藥」等違禁品猖獗 今年已逾6000帳號被封

微信安全中心周一（7日）發布公告，公布近期微信個人帳號發布色情及違禁品訊息的處理情況。2022年1月截至目前，通過用戶投訴證據，核實確認後共計處理23870個色情違規微信個人帳號、2600個「涉黃」微信群組。

全香港手機大響 市民被「嚇到彈起」：空襲嗎？

9日傍晚有不少市民收到由港府發出之「緊急警示」短訊，期間手機狂響10秒不止，不少市民坦言受驚。事實上，該緊急警示是港府委...

「吃播網紅」擁粉3500萬 遭爆男扮女裝、過河拆橋

繼中國第一網紅李子柒與平台鬧翻後，吃播界頂流網紅、號稱擁有3500萬粉絲的浪胃仙，近日遭前老闆聲討「過河拆橋」，還爆料「她」真正的性別其實是男的，震撼吃播界與觀眾，話題立刻登上熱搜。

丈夫「讀博」5年…陸妻訴離索家務補償45萬 法官准了

北京房山區一林姓男子婚後考研讀博，後與妻子譚女感情不睦，譚女要求離婚，並提出家務勞動補償10萬元人民幣（下同），法院審理後支持了譚女的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。