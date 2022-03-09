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男直播主輸PK賽扮女子去女浴場直播 下場超慘

香港01 / 撰文： 安祖娜
有男直播主於網絡平台進行「PK賽」，落敗後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰「找數」，其後雖關掉直播，但仍遭當場揭發。（澎湃新聞圖片）
有男直播主於網絡平台進行「PK賽」，落敗後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰「找數」，其後雖關掉直播，但仍遭當場揭發。（澎湃新聞圖片）

網路直播是中國大陸潮流，為了爭取曝光及人氣，主播們不惜做出誇張行為吸引眼球。早前有男直播主於網路平台進行「PK賽」時落敗，事後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰。他直播自己進入浴場過程，進入更衣室時自知行為不當便關機，但舉動仍引來浴場客人生疑，當場揭發他是男生，把他抓住。男主播向警方坦白事件，承認一切只為「漲一點粉絲」，他最終因涉嫌侵犯個人私隱罪名被處以罰款。

事發上月12日，李姓男主播直播期間與另一主播進行PK賽時落敗，須按雙方事先約定的條件接受懲罰，李男需穿女裝偷偷混入女浴室，於是他戴上棕色假髮，穿起一身粉紅色睡衣，戴上口罩到浴場。

有男直播主於網絡平台進行「PK賽」，落敗後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰「找數」，其後雖關掉直播，但仍遭當場揭發。（澎湃新聞圖片）
有男直播主於網絡平台進行「PK賽」，落敗後竟穿上女裝睡衣混進女性浴場作為懲罰「找數」，其後雖關掉直播，但仍遭當場揭發。（澎湃新聞圖片）

到達浴場後，李男進入更衣室時深感行為或已違法，遂即時關掉直播，打算逗留一會便離開，以免造成尷尬。不過浴場內剛沐浴完、準備穿衣離開的王女士留意到李男舉止古怪，只見他遲遲未有更衣，卻只顧低頭玩手機，更一直與其他女顧客刻意保持距離。王女士認為李男行為怪異，遂通知職員留意。工作人員得知情況亦巡視一番，但並未發覺異樣，而穿女裝的李男也靜靜地離開了浴場。

王女士愈想愈覺可疑，遂與同行的姐姐一同追上李男，要求他摘下口罩辨明身份。李男起初得知事敗，原本打算即時逃走，惟幾番閃躲下未能脫逃，只好摘下口罩坦承自己男扮女裝。王女士大感驚訝，即時報警。民警到場後，李男自知「玩出事」，向警員坦承來龍去脈，直言知道行為不當，「只是想漲一點粉絲而已」。

最終李男因涉嫌侵犯個人私隱，被公安處以行政罰款。警方事後指出，幸好李男及時停止違法行為，一旦他繼續直播，必將面對更嚴厲的懲處，甚至會被追究刑事責任。警方同時提醒經營網路直播的人必須為其行為承擔應有的責任，為了「賺人氣」、「贏PK」而越過法律底線只會讓自己受到嚴懲。

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文章授權轉載自《香港01》

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