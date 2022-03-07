快訊

高雄強風不斷...路燈倒塌壓毀8機車 險砸中路人畫面曝光

俄羅斯將台灣列為 「不友好國家」 允許民眾用盧布償還敵國債務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女捲髮棒卡頭髮竟叫消防員幫「解髮」 網轟濫用：一刀剪得了

香港01 / 李納德
女生因為捲髮棒卡頭向消防求助，希望消防員幫她拔出棒上的刺。（微博影片截圖）
女生因為捲髮棒卡頭向消防求助，希望消防員幫她拔出棒上的刺。（微博影片截圖）

頭髮卡頭竟去找消防員，這是在開玩笑嗎？中國大陸消防日前於微博分享趣聞，指江蘇有女生在家中搞髮型，結果捲髮棒卡實頭髮，慌亂下她頭頂捲髮棒跑去找消防求助，希望能幫忙拔出棒上的細刺。2名消防員細心用尖嘴鉗逐條將刺拔出，女生頭髮「獲救」時，高興到彈起撥頭髮。不過，事件引來網民炮轟，質疑她在濫用公共資源，「直接一刀剪了不就好了」，認為這樣幫她是在製造社會巨嬰。

中國消防日前在微博分享，江蘇徐州有名女生想搞髮型，在家中動工時不慎將捲髮棒纏住頭髮，徹底卡實，她愈解愈亂下找消防求助。消防員觀察後，細心用尖嘴鉗幫她拔掉上百根梳刺，保住她一頭秀髮，呼籲民眾愛美需謹慎。

影片中，消防員問她是否要把捲髮棒拔掉，2名消防帶她到室內，按住她的頭用鉗慢慢「拔刺」，女生還說：「這輩子都不會再用這個捲髮棒了。」消防員將一根根刺拔出後放在枱面，只見愈拔愈多，頭髮「脫困後」女生高興道謝，馬上彈起撥弄頭髮。

影片引來網民質疑，認為這明明是自己就能解決到的問題，最多花點錢去髮型屋處理，「消防機構是免費服務機構嗎？」、「雞毛蒜皮力所能及的事都要找消防員」、「屁大點事都在找消防」，又指太縱容這些人會製造更多「社會巨嬰」。有網民揶揄，女生只是頭髮卡住捲髮棒，最簡單就是剪一些頭髮：「不能自己剪嗎？」

消防員用尖嘴鉗慢慢幫她拔刺。（微博影片截圖）
消防員用尖嘴鉗慢慢幫她拔刺。（微博影片截圖）

延伸閱讀：

民居冒濃煙嚇壞街坊　消防到場見全屋煙霧彌漫　戶主用錯鍋打邊爐

台美女消防隊照片瘋傳惹哄動　網民認出有港女且拍過《愛‧回家》

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女捲髮棒卡頭髮竟叫消防員幫「解髮」 網轟濫用：一刀剪得了

頭髮卡頭竟去找消防員，這是在開玩笑嗎？中國大陸消防日前於微博分享趣聞，指江蘇有女生在家中搞髮型，結果捲髮棒卡實頭髮，慌亂下她頭頂捲髮棒跑去找消防求助，希望能幫忙拔出棒上的細刺。2名消防員細心用尖嘴鉗逐條將刺拔出，女生頭髮「獲救」時，高興到彈起撥頭髮。不過，事件引來網民炮轟，質疑她在濫用公共資源，「直接一刀剪了不就好了」，認為這樣幫她是在製造社會巨嬰。

四川某高校女生節送3000雙高跟鞋 穿鞋視頻形態各異網笑翻

四川南充川北醫學院學生會日前為迎接3月7日「女生節」，免費為該校女生送出3000雙高跟鞋，近日社交平台上不少該校女生上傳...

重慶企業寵女員工 「三八」女神節連放六天假

重慶一公司三八節給女員工放假六天，該消息引發網友熱議，該公司一位剛入職不久的女員工說，「我們公司文化就是寵愛女性，我們早...

「懸棺」當景點 重區景區嚇壞遊客…「晚上更恐怖」

家住重慶的吳先生日前自駕到一處山區時，突然發現車窗外的山崖上嵌著幾具棺材及動物雕像，這讓他感覺有些嚇人。據了解，這是當地...

濟南趵突泉「胖魚」上熱搜 網友：原來游泳不能減肥

陽春3月的濟南趵突泉內泉水噴湧，花樹盛開，吸引不少遊客駐足打卡拍照，不過近日登上微博熱搜榜的不是花海美景，居然是「胖鯉魚...

女人大忌！41歲婦不滿被29歲女收銀員叫阿姨 全武行後這樣解決

年齡對女人來說十分敏感，最棹忌被別人「叫到老晒」。浙江杭州41歲邢女士日前到超市買菜，結賬時29歲女收銀員叫了一聲「阿姨」，她聽到後心裏不舒服，提醒對方注意一下，結果雙方先而口角、繼而動武，更打到鬧上派出所，最終收銀員賠償邢女士500元人民幣（約新台幣2225元）了事。店長事後稱是刑女士罵了收銀員10多分鐘後再先出手打人，收銀員現已辭職，他亦願代為道歉，語帶不滿地稱：「阿姨對不起，不是，姐姐對不起，美女對不起」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。