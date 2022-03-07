女捲髮棒卡頭髮竟叫消防員幫「解髮」 網轟濫用：一刀剪得了

頭髮卡頭竟去找消防員，這是在開玩笑嗎？中國大陸消防日前於微博分享趣聞，指江蘇有女生在家中搞髮型，結果捲髮棒卡實頭髮，慌亂下她頭頂捲髮棒跑去找消防求助，希望能幫忙拔出棒上的細刺。2名消防員細心用尖嘴鉗逐條將刺拔出，女生頭髮「獲救」時，高興到彈起撥頭髮。不過，事件引來網民炮轟，質疑她在濫用公共資源，「直接一刀剪了不就好了」，認為這樣幫她是在製造社會巨嬰。

中國消防日前在微博分享，江蘇徐州有名女生想搞髮型，在家中動工時不慎將捲髮棒纏住頭髮，徹底卡實，她愈解愈亂下找消防求助。消防員觀察後，細心用尖嘴鉗幫她拔掉上百根梳刺，保住她一頭秀髮，呼籲民眾愛美需謹慎。

影片中，消防員問她是否要把捲髮棒拔掉，2名消防帶她到室內，按住她的頭用鉗慢慢「拔刺」，女生還說：「這輩子都不會再用這個捲髮棒了。」消防員將一根根刺拔出後放在枱面，只見愈拔愈多，頭髮「脫困後」女生高興道謝，馬上彈起撥弄頭髮。

影片引來網民質疑，認為這明明是自己就能解決到的問題，最多花點錢去髮型屋處理，「消防機構是免費服務機構嗎？」、「雞毛蒜皮力所能及的事都要找消防員」、「屁大點事都在找消防」，又指太縱容這些人會製造更多「社會巨嬰」。有網民揶揄，女生只是頭髮卡住捲髮棒，最簡單就是剪一些頭髮：「不能自己剪嗎？」

消防員用尖嘴鉗慢慢幫她拔刺。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》