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女人大忌！41歲婦不滿被29歲女收銀員叫阿姨 全武行後這樣解決

香港01 / 撰文／謝茜嘉
涉事收銀員表示，不想再跟邢女士理論。（微博「1818黃金眼」影片截圖）
涉事收銀員表示，不想再跟邢女士理論。（微博「1818黃金眼」影片截圖）

年齡對女人來說十分敏感，最棹忌被別人「叫到老晒」。浙江杭州41歲邢女士日前到超市買菜，結賬時29歲女收銀員叫了一聲「阿姨」，她聽到後心裏不舒服，提醒對方注意一下，結果雙方先而口角、繼而動武，更打到鬧上派出所，最終收銀員賠償邢女士500元人民幣（約新台幣2225元）了事。店長事後稱是刑女士罵了收銀員10多分鐘後再先出手打人，收銀員現已辭職，他亦願代為道歉，語帶不滿地稱：「阿姨對不起，不是，姐姐對不起，美女對不起」。

據浙江電視節目《1818黃金眼》報道，邢女士聲稱2月23日晚到超市買菜，結賬時女收銀員說了1句「阿姨，你這邊好了」，她感到心裏不舒服，立即糾正對方說「我比你大不了多少，你不要叫我阿姨」，認為若收銀員想稱呼她，可以叫聲「大姐」，但對方堅稱叫「阿姨」沒問題。

邢女士先不糾纏下去，要求拿取收據，但收銀員「死命的往桌子上放」，她指責對方態度不好，收銀員其後將收據扔在地上，「還罵了1句神經」（意思是神經病、瘋子）。雙方當場發生爭執，收銀員從收銀台走出來扯刑女的頭髮，並用腳踢她，釀成打鬥。事件最終鬧上派出所，警方查看閉路電視片段後，認為事件主要責任在收銀員，因此要收銀員賠償邢女士500元人民幣（約新台幣2225元），但邢女士不滿對方沒有道歉。

節目記者陪同邢女士返回事發現場，涉事收銀員受訪時指出，是邢女士先動手，邢女士隨即辯稱是不小心用手機碰到收銀員的手，怎能說是她先動手打人，其間她拿着手機指向該名收銀員，不滿道：「你們要這樣說話是吧？是不是要這樣說話？我還要找你們總公司這個經理。」

蔣姓男店長表示，邢女士當時罵了該名收銀員10幾分鐘並先動手，但亦指出是收銀員對不起邢女士，這名員工已辭職，希望事件能夠平息。對於邢女士的不滿，他語帶暗諷道「她可能不注重保養一點，看着比較滄桑一點」。店長最後代收銀員向邢女士鞠躬道歉，但語帶不滿地説：「阿姨對不起，不是，姐姐對不起，美女對不起」，並說以後會改進。

事件於網上曝光後引起熱議，有網民批評是邢女士較大問題，「被叫了聲阿姨，居然罵了服務員十幾分鐘，自己還先動手，服務員做錯了什麼碰到這種老阿姨」、「這女的更年期了吧，不像41的，得60才有這更年期的脾氣吧」、「我看到她拿着手機咄咄逼人，我都想揍她」、「再過兩年被喊阿婆是不是要氣死」。

不過亦有網民認為店方也有錯，「店長陰陽怪氣的樣子，可以想到店員的服務態度了。這位大姐只是提出異議，收銀員態度不好才會使矛盾升級的。所以，服務行業沒有點情商也做不了」、「有些服務員的確是不會來事，一點眼色都沒有，我是老闆也要開掉這種人，不靈光」。

有已上年紀的女士接受現實地說「我今年50，40歲以後就開始陸續被叫阿姨，現在終於明白一個真理：『叫我阿姨的是正常人，叫我美女的都是騙子』」。

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文章授權轉載自《香港01》

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