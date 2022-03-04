簽證綠碼都沒有 博士生因疫滯留德國機場18天

在江蘇高校讀博士的姚莫（化名），今年一月原打算在德國法蘭克福機場中轉回國，卻因疫情航班熔斷，被迫滯留在機場生活18天。期間，他將經歷發布在短片平台，得到不少人的關注和幫助。

目前身處泰國的姚莫，近日就講述了滯留期間遇到的困境，以及收到許多善意後的感動。

現年26歲的姚莫在江蘇一所高校讀博士，年初因事出國。1月29日，姚莫乘坐的航班降落在德國法蘭克福機場，原定轉乘漢莎航空班機回國，但當他到達登機口時，卻被告知航班因疫情被取消。

受疫情影響，大部分國際航班都被取消，他無法預訂其他航空公司的航班，只能不停地與漢莎航空的地勤人員交涉，但只得到「不確定」的答覆，「沒有回國的飛機，我又沒有申根簽證，就卡在了法蘭克福機場，甚至都出不了中轉區。機場的服務台和登機口在兩個樓，分z區域和b區域，我來回跑，一遍遍地詢問」。

由於未能乘坐航班回國，姚莫又不想帶著笨重的行李一直在機場大廳逗留，只好入住一晚要價200歐元（約新台幣6200元）的機場中轉區酒店，「我當時奔波了一天，只想找個落腳的地方好好睡一覺」。

入住酒店期間，姚莫每天只會續住一天，想著也許明天就能回國。他一有時間就到機場服務台，詢問是否有新增的國際航班，但總是失望而歸。因為經常去服務台詢問，工作人員已經對他有印象，有時候姚莫還沒開口，對方就回答「還是沒有航班」。

原本想回家過農曆新年的姚莫，最終迎來了異國過年。他表示，今年是他第一次不在家過年，在微信朋友圈上見朋友都上載了年夜飯的圖片，就想起了以前家中過年熱熱鬧鬧的景況。在被困的日子中，機場中轉區域成為姚莫全部的活動空間，由於中國和德國有將近7個小時的時差，他難以與國內的朋友聊天，「那個時候感覺特別孤單，而且愈來愈強烈」。

由於沒有「綠碼」，姚莫滯留機場的頭幾天只能買到三明治和麵包。他表示，德國的麵包非常硬，而看起來不錯的三明治也只是多了蔬菜，還特別貴，「要7歐元一個」（約新台幣220元）。直至拿到德國「綠碼」後，他連續兩天到餐廳吃飯，更認識了餐廳員工，「他主動和我搭話，知道我的遭遇後拿出很多水果和零食給我，還讓我下次再去」。

姚莫又認識了一名德國義工，由於兩人英文水平有限，不時都要依賴翻譯軟件，「他帶我去拿行李的當天，給我帶了巧克力、餅乾和水果。他還對我說，如果覺得酒店貴，不想住酒店，可以去大廳那邊的休息區，那裡有個像太空艙一樣的設備，按小時計費，但比酒店便宜，他說我如果願意住那邊，可以免費給我枕頭和毯子」。

除此之外，酒店方亦為姚莫減了不少房租，「後來又給我調整到164歐元一天（約新台幣5000元），再後來降到150歐元（約新台幣4600元），最後一次續費的時候，他們直接把我最後兩天的費用免去了，相當於白住了兩天」。同時，駐當地的中國大使館亦為他提供了生活用品，並答應一旦有合適的航班，會馬上安排他回國。

為了打發無聊的日子，姚莫開始拍片上載至短片平台，更漸漸引起網民關注，「那一天晚上不停地有人私信我，有人問我情況，有人要給我送東西吃，還有人要給我打錢」，惟姚莫都一一拒絕了，「我覺得在這段時間，遇到了太多好心人，這個世界善良的人真的很多」。

不久後，姚莫從一名導遊處獲悉可以從泰國中轉回國。根據政策，在泰國留待28天就可以申請回國證明文件，且成本較低。2月16日，姚莫登上飛往泰國的航班，至今已在泰國留待10多天。不過，他表示焦慮的心情還未完全緩解，也許繼續等待才是現在唯一的選擇。

姚莫先到泰國，留待28天再中轉回國。 圖／翻攝自紫牛頭條

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文章授權轉載自《香港01》