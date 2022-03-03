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公司因疫情被集體隔離「秒變網咖」 全員打電玩很歡樂

香港01 / 撰文：姜庚宇
公司不少人在打電玩。（影片截圖）
公司不少人在打電玩。（影片截圖）

3月1日下午，一則《同事被集體隔離在公司，大廳秒變成網咖全部打游戲，僅1人內卷》的影片在中國大陸網路引發熱議，據影片介紹，浙江一間企業受疫情影響員工被集體隔離無法回家，結果平日嚴肅的工作環境瞬間變成了網咖，幾乎全員都在打電玩

上游新聞報道，事實上，相同的影片早在2月24日就已經發布過，當時介紹的影片拍攝地點是四川成都。經過調查，該影片事件實為成都一間公司發生。

3月1日下午，B站出現一段影片，片中介紹，因疫情影響，員工被集體隔離在公司無法回家，平日嚴肅的工作環境瞬間變成「網咖」。一位員工記錄了同事們隔離時的場景，幾乎每個人都玩著各自喜歡的遊戲，網咖氛圍濃郁。但是有一位剪輯影片的員工「格外獨特」，被指是唯一一個「內卷（認真工作）」的。

片中可見，員工們看上去的確很歡樂，有人在組隊玩《英雄聯盟》，有人在玩《DOTA2》，有的在玩《爐石戰記》，有的在玩《聯盟戰棋》，還有的在玩《絕地求生》，整間公司電腦一台挨著一台，的確很像網咖的環境。不過很快有細心的網友在評論區留言，指影片此前曾發布過，事發地在成都，發布時間為2月24日。

片中出現的企業標誌顯示，該公司是名為無憂傳媒的互聯網公司。無憂傳媒成都分公司的員工證實，影片是在2月21日晚拍攝。該員工表示：「因為疫情，辦公大樓封了，大家出不去，就只能在公司過夜。」

在公司玩遊戲，領導會有意見嗎？該員工表示當時情況特殊：「白天大家都是正常上班，晚上下班了回不了家，總得有點安慰吧，畢竟封閉隔離只能待在公司。」對網友談論最多的，該公司電腦居然可以流暢玩絕地求生等高配置遊戲，該員工解釋，他們的電腦要做影片後期剪輯等，所以等級較高。

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文章授權轉載自《香港01》

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