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陸女在觀光景點Cosplay庫洛魔法使 遭路人指罵是「洋鬼子」

香港01 / 撰文：陳進安
女子在景區內穿「庫洛魔法使」，遭路人指罵是「洋鬼子」。網路圖片
女子在景區內穿「庫洛魔法使」，遭路人指罵是「洋鬼子」。網路圖片

四川成都一名女子周二（1日）在景區內穿「庫洛魔法使」，結果遭到路人指罵是「洋鬼子」。工作人員表示，部分遊客可能對這種文化不理解，並將會反映情況。

據網傳片段顯示，爭執的雙方情緒激動，隔空互罵，其中路人用方言指Cosplay的女子「給中國人丟臉」、「妳以為這樣好看嗎，醜死了」，女子則反撃，「說我是洋鬼子這句話你再說一遍」、「張口閉口說我不是中國人，連中國話都不會說嗎」。

事件在微博引起關注，不少網友紛紛批評指罵女子的路人不妥，「婚紗也是西方傳過來的」、「這大姐幸虧沒去動漫展，要不還不氣背過氣去」、「一個社會的寬容度，也決定了未來它能達到的高度」、「那最好讓他兒子孫子跟老師說『對不起我不能學外語，我又不是洋鬼子』」。

對此，景區工作人員回應表示，將會反映情況，並稱在景區穿類似服裝的遊客還是挺多的，部分遊客可能對這種文化不理解，但這種情況是少數，極個別。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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