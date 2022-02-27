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男子留長髮扮女假藉結婚詐財 婚禮都辦了竟未被揭穿

香港01 / 撰文／姜庚宇
警方指，假藉結婚詐財的李曉菲其實是一名男性。（衡水晚報）
警方指，假藉結婚詐財的李曉菲其實是一名男性。（衡水晚報）

近日，河北衡水市民小貢向警方報案，稱自己與一女子辦婚宴後，對方卻消失不見。警方稱，本以為是常見的詐騙彩禮套路，但在拘捕疑犯後，發現「這名新娘竟是一名外市男子王某假扮的」。

據《衡水晚報》報道，今年1月初，小貢在一網絡直播間認識了名為李曉菲的女子，兩人網上聊天感覺非常合適，就見了面。相識後，李曉菲先後以父母看病、家中有事、結婚彩禮等為由，向他索要錢財共計40餘萬元（人民幣．下同）。隨後，兩人舉辦了婚禮，但令小貢沒想到的是，婚禮結束當天，李曉菲就突然消失不見。

懷疑自己遭遇詐騙的小貢，立即向警方報案。警方鎖定疑犯居住地，後成功在市區一出租屋內將其拘捕。此時警方才發現，被捕時穿著一身粉色女裝的李曉菲其實是河北省邢台市的男子王某。

警方稱，經訊問，王某對其在衡水喬裝打扮冒充女性結婚詐財，並將詐騙所得錢財揮霍一空的犯罪事實供認不諱。該案連帶破獲該省、市6宗案件，累計涉案金額100餘萬元。目前，疑犯王某已被刑事拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

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