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連上9天班想放假被告知「那你別來了」 男棄近9萬月薪離職
湖南長沙一名黃姓男子在一家新媒體公司擔任運營總監，月薪是2萬元人民幣（約新台幣88600元）起步，外加提成。雖然待遇優渥，但他還是在近日毅然離職，事因他早前連上9天班，身體吃不消下提出休息一天，卻被公司告知「可休息，那你別來了」。
本月10日，黃男入職新媒體公司「湖南聚鑫集夢」，擔任運營總監，工作內容是每月替公司招募15名主播及3名運營經理。可是他連續上了9天班之後，身體實在吃不消，遂向老闆提出想休息，詎料仍不獲安排休息。他於是在本月18日，提出了離職。
可是，在與財務對接時，黃男被告知自己沒有薪水。對此，湖南聚鑫集夢的韓姓總經理表示，黃男確實工作了9天，因為未達到合約中約定的工作量，故無法結算薪酬。他又指，不僅是黃男，包括他招來的主播，簽的也是合作協議；黃男和旗下主播雖然接受公司的管理，但雙方實際上是合作關係，依據合約按數據結算薪酬。
不過湖南金州律師事務所律師劉璽並不認可，他表示，事主每日打卡考勤，服從公司制度管理，由公司發放勞動報酬，儘管雙方簽訂的是合夥協議，但實質上為勞動關係，非平等合作主體。另外，長沙開福區勞動保障監察大隊已對湖南聚鑫集夢展開調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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