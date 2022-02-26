誤採「頭號毒菇」食用狂吐 兩男女被雙雙送入ICU

隨着雨水較多，野地的蘑菇開始瘋長，當中包括大量毒蘑菇。據奧一新聞報道，深圳市兩名男女日前因誤食毒蘑菇，而雙雙被轉入深切治療部（ICU）搶救。

事發於周二（22日），家住龍崗愛聯社區的一名黃先姓男子在嶂背郊野公園附近採摘了些蘑菇，並請來李姓女友人一起食用，詎料進食兩個小時後，二人就先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀而被送往ICU搶救。

龍城公衛中心接到信息後立即開展現場流調工作，並赴患者採集野蘑菇所在地進行實地考察，採集到毒蘑菇樣本。經專家確認，患者所吃的毒蘑菇是號稱廣東「頭號毒王」的白毒傘，又名「致命鵝膏」。

報道指，白毒傘廣泛分佈於廣東省各地區，每年的2月中旬至5月中旬生長，發生在「回南天」後。其生長在闊葉樹林地，周身雪白、偶爾菌蓋表面中央部位為淺黃褐色的外形，與食用菇沒明顯區別，僅憑肉眼難以鑑別。據報一旦食用毒蘑菇，除了噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等，還可嚴重致抽搐、痙攣、 昏迷，甚至產生幻覺、狂笑、手舞足蹈、出現幻視症等，由於尚無特效解毒藥，其面臨極高的死亡率。

65歲男黃大仙沙田採野菇食後食物中毒 衛生署：市民難辨毒性

食物中毒｜兩男女粉嶺聯和墟街市買菇烹煮 食後8小時嘔吐腹痛

文章授權轉載自《香港01》