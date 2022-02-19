9歲女童趕作業「看不清」母怒斥裝的 7天後急送醫慘了

大陸武漢有一名9歲女童冉冉（化名），她在趕寒假作業的時候，突然感覺視力模糊，看不清楚作業本，家人一開始以為冉冉是因為不想做作業裝的，可是一個禮拜過去後，冉冉視力始終沒有好轉，送醫後才發現患上了球後視神經炎，讓醫生跟網友都惋惜不已。

根據陸媒綜合報導，9歲女童冉冉日前在趕寒假作業的時候，突然覺得看不清楚作業本，家人一開始以為冉冉是不想寫作業所以裝的，所以沒有理會，但是幾天過去後，冉冉視力沒有好轉，母親才發現不對勁，緊急送醫後，診斷患上了球後視神經炎，與之前反覆感冒有關，經過大劑量激素治療後，目前視力還是沒回復原本正常水平。

冉冉的母親跟外婆都認為她是因為不想寫作業，所以裝作看不清楚。 圖／取自微博

報導指出，視力下降是這種病的主要症狀之一，有些人還會伴隨著眼球疼痛，一旦發現就要盡早治療，否則最嚴重可能會導致失明，平常長期勞累、精神緊張，糖尿病沒控制好，長時間反覆感冒，都有可能會引發球後視神經炎。

對此醫生也惋惜不已，網友也認為，「這種家長，孩子說不舒服還說是孩子找藉口，寧可信其有不可信其無，孩子說了先帶她做檢查，如果真的是騙人再教育孩子也不遲」、「孩子明明都已經告訴家長了，但家長就覺得是孩子問題，你可以先相信她，直接說是藉口真的很傷孩子的心，以後都不敢說自己哪裡不舒服了」。