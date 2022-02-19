大媽搭公車將妙齡女當人肉椅 網驚：若大爺「已算猥亵」

讓座是美德，但如果恃着年紀大，強行要別人遷就讓座，就難免被人批評「倚老賣老」。中國大陸有名大媽乘搭巴士時，因車廂沒有座位且非常擠迫，竟直接坐在一位陌生女乘客的長腿上，到站後就下車走人，令事主和朋友都當場傻眼。

網上流傳一條影片，山東濟寧一名大媽日前乘搭巴士時，毫不避諱地直接坐在另一名陌生女乘客的大腿上，從片段可見，大媽坐得自在舒服，而女生則托着頭默默承受，即使隔着口罩都感受到她的無奈。直至大媽到站下車走人，全程沒有跟女生說過一句話。

女事主其後受訪表示，當時正坐巴士回家，車上人特別多，同行朋友都沒有座位，而她剛好找到位子就坐下玩手機，其間有位大媽突然坐在其大腿上，「朋友都覺得特別無語就幫我拍了下來」。

影片一出即引起網上熱議，至今有600多萬人觀看，有網友批評片中大媽倚老賣老沒素質；又說如果是個大爺，「已算猥亵女性了吧」，即便開口說一句讓人給她坐，總好過這樣做，「女人何苦為難女人」；有網友認為女生脾氣太好，竟然默默讓她坐足全程，「換我必定推開她吧」。

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文章授權轉載自《香港01》