手術「開刀敲骨」竟全程錄影PO上網 醫生：為科普患者已同意

近日，大陸有網民爆料江蘇徐州醫科大學附屬醫院一骨科醫生拍攝手術影片上傳至網絡平台，涉嫌打廣告和侵犯私隱。2月14日，當事人高醫生向陸媒表示，手術影片是經患者同意後發布，拍片是為了科普宣傳。

網傳影片顯示，手術醫生一邊用工具敲擊病人裸露在外的骨頭，發出清脆的響聲，一邊表示：「你看這骨刺，然後本來這個地方有點軟骨的……這軟骨一點都沒有了……外側的軟骨磨得更厲害，因為她稍微有點膝外翻……這都硬骨頭，這聲音不一樣……有軟骨有脆骨」。

爆料的微博用戶「@妍晨_十院關節手術受害者」表示，涉事的高緒仁醫生為了打廣告，一邊讓患者躺著暴露傷口，一邊自己在手術室裏講解，還東敲西敲，「是否有診療規範和醫者敬畏心？」她又質問，只聽說關節手術要閱片、測量注意避開神經，沒聽說還要敲來敲去，「這是人體骨，又不是屍體標本！」。

她續指，某些醫生很喜歡在診室甚至手術室選擇性擺拍，但為何她要求的閉路電視畫面、手術影片甚至醫生值班表、手術安排單等都沒有了呢？她並透露，該醫生曾私訊她表示，「好汽車都能做廣告，好醫生為甚麼不能做廣告？好醫生做廣告，才能讓患者少走彎路。」

不過，2月16日下午4時，「@妍晨_十院關節手術受害者」微博帳號已顯示「該用戶不存在」。

徐州醫科大學附屬醫院相關工作人員周二（15日）表示，已關注到該事件，目前正在核實調查。河南豫龍律師事務所付建律師表示，醫生治療時有保護患者私隱的責任，在取得患者同意的前提下應遵守社會公序良俗。

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文章授權轉載自《香港01》