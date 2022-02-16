單身女CEO買精子誕混血女嬰 指明精子提供者具優良血統高等學歷

中國大陸單身女CEO葉海洋於2017年花了50萬人民幣（約台幣220萬），遠赴美國「買精」進行人工受孕，更成功誕下五國混血女兒。於2021年，她再以同樣方式到俄羅斯進行人工受孕，於日前宣布已順利誕下第二名女兒，為大女添妹妹！雖然葉海洋未婚買精生子的做法惹來不少外界批評，但她懶理所有反對聲音，一直努力身兼父職照顧女兒，更因為不想大女感孤單而再度買精受孕，更表示「三生有幸做你們的媽媽」！

葉海洋於去年在微博分享指自己再度接受人工受孕，希望為女兒添加一個弟弟或妹妹！葉海洋更於日前在社交平台上報喜，宣布已成功誕下第二胎女兒 Hatti，而且母女平安，從相中見到大女 Doris 抱著剛出生的妹妹甜笑，感覺相當溫馨！葉海洋更提到「你臉上的笑容就是對媽媽最好的回報」，表達了對女兒的滿滿愛意。

大女 Doris 抱著剛出生的妹妹甜笑，感覺相當溫馨！（葉海洋＠微博）

白手興家實現財務自由 事業有成但缺乏愛與家庭

葉海洋是中國大陸化妝品公司的CEO，她自小家境貧困，靠自己努力白手興家，年僅25歲就創業，短短幾年就成為了化妝品公司的CEO，實現了財務自由。

葉海洋的事業一帆風順，但就沒有愛情，加上中性打扮的她崇尚不婚主義及女性獨立自主。雖然葉海洋事業有成、金錢富足，可說是攀上了人生的頂峰，但就感到人生欠缺目標。葉海洋自覺缺乏愛與家庭，想組織家庭，生個孩子，所以她在29歲時決定遠赴美國，透過「買精」來完成她生孩子的心願。

花60萬赴美國買精人工受孕 成為單親媽媽

葉海洋前往美國「買精」，除了希望可以生個混血孩子外，更希望孩子具備優良血統，指明精子提供者必需是常春藤名校畢業生，擁有高等學歷，最後花費了50萬人民幣（約台幣220萬）進行人工受孕，更成功誕下五國混血女兒 Doris，正式成為單親媽媽。

不想女兒感孤單決定再度買精受孕

因為葉海洋是獨生女的源故，她不想自己將來離開後只剩下Doris孤單一人，所以想為 Doris添上弟弟或妹妹，所以決定再以同一方法受孕！她在 2019年，花費約15.8萬人民幣（約台幣69萬）在美國買精子，然後送往俄羅斯進行人工受孕。葉海洋在出發前也有向女兒Doris詢問過想要弟弟還是妹妹，Doris 回答「妹妹」，所以葉海洋就決定第二胎都要選擇女孩。另外，葉海洋第二胎的精子主人，原來也是來自Doris的「爸爸」，所以 Doris 跟妹妹是有血綠關係的親姊妹啊！

懶理外界批評 身兼父職彌補女兒缺失父愛的缺憾

對於葉海洋人工受孕一事，不少人批評她太過自私，因滿足自己私慾而令孩子一出世就缺失父愛。葉海洋受盡抨擊，有一段時間更患上了抑鬱症。在懷胎10月後終於順利誕下女兒，看見女兒健康成長，令葉海洋也開始拋開世俗眼光，決心要成為一個好媽媽，身兼父職，好好照顧女兒，期望將所有最好的都給予她。無論工作有多忙碌，她都會抽時間親自照顧女兒，希望彌補囡囡缺失父愛的缺憾，也漸漸開始打動到不少網民。

她表示「我沒有煩擾到社會上的任何人，關上門後，過屬於我和自己孩子的日子，我作為一個女性，我努力地去做到一個合格的母親，用盡所能地給她父親的愛，也給她母親的愛，我正在努力地去生活。那這也叫做自私嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》