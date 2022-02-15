陳冠希舊愛IG高調宣傳線上賭場 律師：最高可處7年監禁

陳冠希舊愛Cammi（現名：謝熙婷，前名：謝芷蕙）不時都會在IG大曬她的富貴生活，分享她的名媛級奢華生活之日常。財來自有方的她在疫情前經常周遊列國、甚至坐過私人飛機，生活富泰。她近年轉做KOL後，衣着打扮周身名牌、CHANEL和Hermès的手袋更是常出現，又豪住五星級酒店、出入米芝蓮高級餐廳以及打Golf等等，幾乎是過住上流社會的生活，富貴享受令人羡慕。不少網民都好好奇她到底是靠什麼賺錢的？

最近就有網民發現Cammi頻頻高調於IG宣傳外圍網上賭場，連日於IG story出post分享有關賭場的各種玩法以及自己的經驗，昨日她就介紹了「魚蝦蟹」，未知Cammi這樣出post可會獲得報酬。據悉，近日有多名KOL亦有像Cammi這樣為網上賭場宣傳，有「用家分享」，亦有「傳授」嬴錢秘技，更有人自爆兩日吸引了近800萬元投注額。其中曾被入屋搶劫的蘇淼淼，面對記者質詢，更反駁表示：「咁關你咩事呢？你咪報警囉。」有曾被網上賭場邀請協助宣傳的KOL透露，此類報酬比其他廣告報酬高逾六倍，更可按投注額抽佣。

而大律師陸偉雄就指出，宣傳外圍網上賭場，或涉「推廣或便利收受賭注」罪行，只要他的目的是鼓勵了別人參與網上賭博，亦屬於協助教唆。根據《賭博條例》的「推廣或便利收受賭注」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。

陳冠希舊愛Cammi不時都會在IG大曬她的富貴生活，分享她的名媛級奢華生活日常。圖／取自Cammi IG

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文章授權轉載自《香港01》