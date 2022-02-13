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他提議3450住戶集資建地鐵直達門口 未來房價還可上漲遭打臉

香港01 / 撰文／葉琪
圖為北京地鐵示意圖。（新華社）
圖為北京地鐵示意圖。（新華社）

大陸網上近日瘋傳一個消息，指浙江杭州一個屋苑的居民，希望透過每戶出錢50萬元（人民幣．約新台幣219萬元），聯合3450戶眾籌興建地鐵直達門口，而且擁有地鐵後樓價必然上漲，可輕鬆回本。

不過，大陸傳媒引述專家分析指眾籌興建地鐵是不可能實現，一方面造價受多種因素影響，成本將非常高，更重是要地鐵並不是「有錢就能建」。

網上流傳的聊天截圖顯示，一名業主提出希望眾籌出資修建地鐵到家門口，更願意先帶頭出資60萬元。根據測算，該屋苑距離最近的規劃線路大概還有4公里的距離，參照杭州地鐵1號線的建設成本，4公里的地鐵每公里造價3至5億元，總造價最高為20億元。整個屋苑共有住戶3450戶，如果每戶出資50萬元，就有超過17億元的資金。如果能夠讓讓周邊的其他屋苑一同參與，湊齊20億元並非不可能。

不過，據大陸傳媒報道指，該屋苑部分居民只把這個建議當成玩笑話，「雖然我們都很希望地鐵能夠在小區附近設站，但『眾籌造地鐵』我和其他業主都認為是句玩笑話，感覺這是完全不可能的事。」業主葉女士更笑稱，很多屋苑連物業費都難以收齊，何況眾籌那麼多錢太難了。

此外，報道更稱，用杭州地鐵1號線的造價，是無法衡量估算未來地鐵建設的造價，1其建成通車至今已有近10年時間，建設期還要更早一些，那時候各類建設成本都相對較低。地鐵的造價受到地質情況、征地拆遷補償、施工方法等多種因素等影響，實際建設成本將非常高。

更重要的是地鐵並不是「有錢就能建」，每一條地鐵線路的規劃建設，都有非常嚴格的標准，要進行多次論證審定，並經批復才能進行建設。中交設計院交通設計師胡宇翔解釋，地鐵是大運量的城市公共交通系統，要規劃建設地鐵，必須要有足量的出行需求，這與城市布局、建築密度、出行習慣等諸多因素都有關。地鐵線路的走向還受到地質環境、地下空間以及歷史文化遺跡等多重因素的影響。地鐵在建成通車後，還會產生運營成本，若盲目建設相關路線，客流稀少，會造成資源浪費，影響地鐵系統乃至城市的整體發展。

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文章授權轉載自《香港01》

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