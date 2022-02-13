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醫院醫護舉杯喊「事業蒸蒸日上」 網友嚇：脊背發涼

香港01 / 撰文／陳進安
影片顯示，醫生和護士舉杯同喊「2022年內三科事業蒸蒸日上」。（影片截圖）
影片顯示，醫生和護士舉杯同喊「2022年內三科事業蒸蒸日上」。（影片截圖）

繼廣東東莞某醫院聚餐掛橫幅稱「手術室裏全是錢」後，大陸再有醫院爆出類似事件而惹非議。今次事發於江西上饒廣豐區中醫院，影片顯示，醫生和護士舉杯同喊「2022年內三科事業蒸蒸日上」。該行為受到不少網民批評，廣豐區衛健委周六（12日）對此發布通報，稱已責成涉事醫院嚴肅處理。

不少網民看到相關片段後都認為作為醫護如此行為不妥，甚至認為聽到這樣的祝福脊背發涼，「還好不是火葬場」、「醫院裏全是錢，所以業績蒸蒸日上啊」。不過，也有許多網民認為不應該上鋼上線，甚至認為現在的中國處於語言文字敏感時代了，「現在醫護活在刀尖上麼？人家說治療效果蒸蒸日上不行？」

周五（11日），廣豐區中醫院內三科原周主任回應道，據其了解網傳片段理解有偏差，並解釋該科室年前搬入新大樓，拍片是想表達對衛生事業和服務能力蒸蒸日上，非大眾所理解的意思，至於杯中的也只是涼水而非酒水。

同日，廣豐區中醫院通報指，院方高度重視事件，立即啟動調查工作。經調查了解，事發於1月25日，院方對此深感痛心，鄭重向社會道歉，並第一時間對相關責任人進行嚴肅批評教育，將按照醫院的相關規章制度嚴肅處理等。院方又將以此為鑑，加強職工的教育管理，增強服務意識，提升醫療服務能力與水平。

至周六，廣豐區衛健委通報稱，該醫院內三科整體搬遷至新建的中醫藥大樓，科室醫務人員自發舉行簡易搬遷儀式，在營造氛圍時措辭不嚴謹，經該院職工上傳網絡後產生歧義，造成不良社會影響。目前，已責成涉事醫院對相關責任人進行嚴肅處理，並對涉事科室和個人作進一步調查，將根據調查結果依規依紀嚴肅處理。

今次已非近期首次有大陸醫院捲入類似爭議，上月，東莞康華醫院手術室舉行2022年終總結大會，不過會場懸掛了一條橫幅，內容為「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢！」。圖片引起網民議論，認為「醫療本來是救人 ，最後變成了一門生意」、「如今的醫院以掙錢為主要目的，治病救人放在次要位置了」、​「是現今大多數醫院的寫照，也是現今大多數醫生的心裏話」。​

事後，康華醫院就事件致歉，並稱已第一時間對相關責任人作出嚴肅批評教育，將對涉事科室和人員作進一步調查，並按照醫院的相關規章制度嚴肅處理。

延伸閱讀：

東莞某醫院聚餐掛橫幅「手術室裏全是錢」　網民：將心裏話說出了

東莞「手術室裏全是錢」醫院遭起底　貴賓住院服務人均3.6萬元

文章授權轉載自《香港01》

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