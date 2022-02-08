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78歲老漢騎駿馬迎娶48歲婦 網傳「家裏有礦」實情出乎意料？

香港01 / 撰文： 姜庚宇
78歲老漢迎娶48歲婦人，迎娶影片相當熱鬧喜氣。圖擷自YouTube
78歲老漢迎娶48歲婦人，迎娶影片相當熱鬧喜氣。圖擷自YouTube

山東濟寧微山縣一名78歲老漢迎娶48歲婦人，影片近日熱傳，不少人留言稱：「讓我再次相信了愛情」、「身為大齡單身青年又看到了希望」，但也有傳出老漢「家中有礦」等說法。

根據《極目新聞》報道，老漢「家中有礦」一說子虛烏有，他目前還在領取政府的低收入保障，而這場聲勢浩大的婚禮，其實是由姪子出錢籌辦。

影片顯示，老漢身披新郎官服，戴著墨鏡，騎著駿馬，胸前佩戴大紅花，不斷向路人揮手、打招呼，新娘坐在多人抬的紅色轎子裏，沿途圍滿了看熱鬧的村民，人們紛紛拿出手機拍照。

片中可見，婚禮現場熱鬧非凡，除了有駿馬和轎子還有數輛鮮花裝點的轎車，迎親隊伍經過街道，因看熱鬧的人太多，甚至一度造成交通擁堵。另一段影片顯示，老漢為增加婚禮的喜慶氣氛，還特意把院落大門和圍牆都塗抹成了喜慶的紅色。

據報道，參加婚禮的當地村民周一（7日）上午表示，這名78歲老漢姓李，這是他第一次結婚，此前他已與該名婦人一起生活五六年。老人的家庭環境一般，無固定工作，並非網上所傳的「家裡有礦」。

濟寧當地出租婚禮駿馬和花轎的商家表示，「當天他們租了一個八人抬的轎子、一匹馬、兩面旗還有幾個迎親的牌子，光這一項就花了不少錢」。幫忙操辦婚禮的是老人的親屬，當時的場面也比較大，他們在老人家裏前後忙了兩天，前一天幫著佈置婚禮現場貼紅喜對聯，第二天又吹奏樂器、迎親。

老漢的鄰居也表示，老漢的姪子們希望老人有個伴，就給老人辦了場婚禮，讓老人這輩子沒有遺憾。該鄰居稱，老漢和妻子在一個餐館中相識，「我還問新娘為什麼願意嫁給他，新娘說新郎脾氣好，知道照顧人，特別勤快。」

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文章授權轉載自《香港01》

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