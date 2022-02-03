婚前約定不生育 港女偷做一件事讓丈夫怒喊離婚

生育問題要有商有量，如果夫妻間未能達成共識，隨時悲劇收場！有港男發文分享，指與太太早有共識不生育，由於對方有乳膠敏感，故不能使用安全套，一直以來都是靠她吃避孕藥，惟去年底太太稱意外懷孕，樓主雖討厭小孩，但亦無奈接受。樓主事後揭發太太故意暗中停吃藥，才得知懷孕並非意外，令他大感被騙，已打算跟太太離婚，貼文引來網民熱議，不少人都指兩人價值觀相差太大，贊成他們分開。

該男網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指與太太一起7年，同是28歲，中學畢業後開始拍拖，太太中學畢業後即投身社會，月薪約港幣1萬多元(約新台幣35,710元)，而樓主大學畢業後則在醫院上班，月薪約5、6萬元(約新台幣178,553元)。

樓主表示從小到大都討厭小朋友，「我覺得要花心機、時間和耐性養小朋友好辛苦」，因此與太太婚前已有共識不會生育，「她一直都是回答：『是呀，養狗更好啦』」。由於太太對乳膠敏感，一直都是靠她吃藥避孕，樓主亦會定期陪她複診及提醒吃藥。直至去年年初，太太稱毋須再複診，只要繼續服用同一種藥便可，樓主聞言沒有在意，而且他亦已計劃今年年中做絕育手術，「因為真的沒計劃過要小朋友，亦不想她（太太）吃藥這麼辛苦」。

去年11月中，太太表示沒有來月經，一驗之下發現懷孕，樓主最初以為太太是在服藥情況下仍「中獎」，「沒有 100% 成功避孕的，我就以為是那個 0.00000001」。太太坦言不想墮胎，「不想殺一條人命」，他亦表示理解，「收拾心情，要扮演一個好爸爸的角色」。

不料，樓主近日意外看到太太一個Whats App群組通知「恭喜XX偷精造人大計成功」，發現她從去年開始已沒有吃藥，代表著「有小朋友不是意外，是她悉心安排」。樓主當晚立即「攤牌」，太太亦坦白稱自己想要一個完整家庭，認為樓主收入足夠養育一個小朋友，但她知道樓主必定反對生孩子，恐最後離婚收場，故決定「先斬後奏」。

樓主坦言，太太的行為令他很反感，提出一是趁早終止懷孕，二是離婚，之後他會承擔贍養費；惟太太反問「為什麼可以這麼冷血？小朋友是無辜的」，但樓主認為自己也是無辜，如在避孕下仍意外懷孕，他定會負上責任，但如今卻是被蒙在鼓裏。他又指，不希望小孩在單親家庭長大，但他實在不喜歡小朋友，「我還是被騙的」，寧願最多一個月見一天，讓孩子好過一點。樓主亦質疑，「為什麼人可以這麼恐怖，7年都不知道跟了個什麼人一起」。

貼文引起網上熱議，不少網民贊成樓主離婚，「沒有信任就沒必要一起」、「如果一早有共識不要小朋友，女方這樣逼人接受是錯的」、「關乎另一條生命真不能逼，勉強不會幸福」、「未生已經不想要，生完你生活更加不堪」。但有網民則認為兩夫妻可以再作商量，「到小朋友出世，樣子像自己的時候，又會有不同想法」、「你說老婆這樣，你也不會放心把小孩給她教吧」，又認為如果樓主早已考慮清楚不生育，就應盡早絕育，避免意外發生。

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文章授權轉載自《香港01》