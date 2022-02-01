香港資深藝人賀年節目寫春聯下筆1字像髒字 神人解釋：吉祥話
新年的時候，一家人圍坐觀看新春節目是不錯的活動，但昨晚（31日）無線電視年末倒數節目卻出現令人嘩然一幕！一向愛好書法的汪明荃（汪阿姐）在節目中即席揮毫，但寫上揮春的字跟某個常見的髒話單字太相似，不少網友都截圖放上網分享，「這個節目不是闔家歡的嗎？」，並笑指汪阿姐是否趁機表達不滿，「Ｘ得好呀！」。不過有聰明的網友就解答該字其實是「虎」的異體字，教大家如何欣賞，「阿姐懂點東西」。
無線昨晚播出迎新春節目《虎躍騰飛迎新歲》，其中一部分邀請了汪明荃即席揮毫，她首先寫了個「福」字，後來又在一張長型春聯上寫了「虎」字，惟字體與一般的「虎」字不同，驟眼看更跟髒話字非常相似，不少網友都被阿姐的「大膽舉動」嚇呆，「其實是不是一道符」、「有什麼性暗示？」，又指怎樣看都看不出是「虎」字。
不過有網友則解答指，阿姐春聯上所寫的應是「乕」（讀音同「虎」），為「虎」字的其中1種書法—董其昌草書的「一筆虎」。這寫法先寫第一筆平撇或短橫，跟左側豎撇連寫，再寫一短橫，然後順時針轉兩圈，最後以一筆長豎直下。有網友看完解答則表示，「長知識了」、「原來阿姐很懂東西」，但亦有人指現代人都看不懂這些古字，只會引人誤會。
延伸閱讀：
農曆新年｜爸媽叫親戚上門打麻將 女子憂染疫倡上網打：有什麼分別
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言