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香港資深藝人賀年節目寫春聯下筆1字像髒字 神人解釋：吉祥話

香港01 / 撰文：卡洛兒
香港資深藝人汪明荃（手持春聯者）在節目中寫下似「屌」字的春聯，令網友們一片譁然。 圖／擷自無線電視
香港資深藝人汪明荃（手持春聯者）在節目中寫下似「屌」字的春聯，令網友們一片譁然。 圖／擷自無線電視

新年的時候，一家人圍坐觀看新春節目是不錯的活動，但昨晚（31日）無線電視年末倒數節目卻出現令人嘩然一幕！一向愛好書法的汪明荃（汪阿姐）在節目中即席揮毫，但寫上揮春的字跟某個常見的髒話單字太相似，不少網友都截圖放上網分享，「這個節目不是闔家歡的嗎？」，並笑指汪阿姐是否趁機表達不滿，「Ｘ得好呀！」。不過有聰明的網友就解答該字其實是「虎」的異體字，教大家如何欣賞，「阿姐懂點東西」。

無線昨晚播出迎新春節目《虎躍騰飛迎新歲》，其中一部分邀請了汪明荃即席揮毫，她首先寫了個「福」字，後來又在一張長型春聯上寫了「虎」字，惟字體與一般的「虎」字不同，驟眼看更跟髒話字非常相似，不少網友都被阿姐的「大膽舉動」嚇呆，「其實是不是一道符」、「有什麼性暗示？」，又指怎樣看都看不出是「虎」字。

不過有網友則解答指，阿姐春聯上所寫的應是「乕」（讀音同「虎」），為「虎」字的其中1種書法—董其昌草書的「一筆虎」。這寫法先寫第一筆平撇或短橫，跟左側豎撇連寫，再寫一短橫，然後順時針轉兩圈，最後以一筆長豎直下。有網友看完解答則表示，「長知識了」、「原來阿姐很懂東西」，但亦有人指現代人都看不懂這些古字，只會引人誤會。

香港資深藝人汪明荃（手持春聯者）在節目中寫下似「屌」字的春聯，令網友們一片譁然。 圖／擷自無線電視
香港資深藝人汪明荃（手持春聯者）在節目中寫下似「屌」字的春聯，令網友們一片譁然。 圖／擷自無線電視

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文章授權轉載自《香港01》

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