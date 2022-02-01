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兒孫滿堂變噩夢！3女外嫁帶回一堆娃 外公紅包發到「眼神死」

香港01 / 布萊恩
外公因孫兒太多，發紅包發到眼神死的影片，近日在中國廣為流傳。 圖／截自網上流傳片段
外公因孫兒太多，發紅包發到眼神死的影片，近日在中國廣為流傳。 圖／截自網上流傳片段

農曆新年虎年到，兒孫滿地是不少人的願望，但如果有一大群孫兒排著隊來領紅包，隨時發到你「懷疑人生」！中國近日流傳多段片段，指3姊妹一起回娘家度假，更帶同一地孫兒到來，結果上廁所排隊、吃飯排隊，連領紅包零用錢都大排長龍，令發錢的外公發到搖頭嘆息，其「眼神死」更爆紅網絡。

中國近日廣傳多段片段，有3姊妹帶著十多名孫兒，趁寒假回娘家探望外公外婆。從片段見到，孫兒們要排著隊上廁所、排隊領飯，連領紅包零用錢都排長龍。發完一個孫兒，又有另一個孫兒補上，一直重複發錢動作的外公發到「懷疑人生」，在旁的外婆亦一臉無奈，更作勢推著孫兒趕緊領完零用錢。

發到最後，外公不禁搖頭嘆息，露出「眼神死」。女兒指出，「當初硬是反對我們姐妹幾個遠嫁，現在好了，嫁出去3個帶回來一窩」，又說「我爸下通知了，以後放假不能再去他家，實在養不起了」。

外公發錢發到「眼神死」的片段於網上爆紅，網友笑說「阿公會被吃倒啦」、「太殘忍了你們，欺負老人家」、「阿公那個搖頭的表情太好笑了」、「誰知道嫁出去三個女兒會帶回一窩」。亦有網友感嘆，「現在兒孫滿堂是噩夢！還是小家庭比較輕鬆又自在」。

外公因孫兒太多，發紅包發到眼神死的影片，近日在中國廣為流傳。 圖／截自網上流傳片段
外公因孫兒太多，發紅包發到眼神死的影片，近日在中國廣為流傳。 圖／截自網上流傳片段

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文章授權轉載自《香港01》

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