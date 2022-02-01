大陸春晚女主播美翻衝熱搜！網挖出「走光黑歷史」引熱議

昨天是除夕夜，大陸央視春晚直播吸引大批觀眾收看，其中一名正妹主播馬凡舒引發熱議，精緻美貌讓她瞬間登上微博熱搜，大陸網友直呼「點開春晚就被驚艷到了」，並以標籤寫下「#馬凡舒好漂亮」。有網友挖出馬凡舒黑歷史，她過去參加走秀時泳褲滑落，不慎走光，引發熱議。

根據新浪新聞報導指出，昨日的春晚表演開始後，馬凡舒以驚人美貌衝上微博熱搜，大陸網友以標籤寫下「#馬凡舒好漂亮」，並表示「點開春晚就看到了，有被驚豔到」、「她一出來我就喊我爸媽來看，這個新人女主持好漂亮」、「真的好漂亮，她一出場我就跟我姐說她真的好美」、「真的好美，這麼年輕就能hold大場面屬實很沈著了，未來可期」。

有網友挖出馬凡舒過去在大學生時期參與走秀時的影片，當時她身上只穿著比基尼，因為號碼牌別在泳褲打結處，導致泳褲鬆脫，走到一半泳褲就滑落，不慎走光，但她仍敬業走完全程。

新浪報導指出，馬凡舒今年28歲，她畢業於中國傳媒大學，靠著主持央視《天下足球》出道，剛開始主持時，她還只是學生。2018年初央視《一起說奧運》也出現馬凡舒的身影，之後再2018年《豪門盛宴》再度擔任主持人。