餐廳收銀台展示600萬現金！店員稱是真鈔引違規爭議 老闆出面解釋

全餐廳一起說謊，然後解釋只是開玩笑？有大陸網友日前到長沙一家餐廳吃飯，結帳時驚見收銀櫃台有道「銀紙牆」，店員稱裏面有「1400萬現金」（人民幣，約台幣6160萬），還說為防打劫用上了防彈玻璃。事件引起熱議，但亦引來人民銀行關注，陸媒指按例是不能將真鈔用於宣傳上的。餐廳老闆回應媒體指，這其實是店內員工和客人「開玩笑」，裏面只有第一層是真鈔，下面的是練功鈔，更不會有防彈玻璃，收到人民銀行整改通知，已即時拿走真鈔。不過，網友揶揄這種秀鈔票的方式「為就是奔著炒作去的」。

近日長沙有餐廳在收銀櫃台放了「1400萬現金」被瘋傳，玻璃櫃內一片100元人民幣鈔票的紅色。事源有網友到長沙中南汽車世界附近一家湘菜館吃飯，收銀時被櫃台時大吃一驚。她看到這麼多錢還以為是假的，但仔細一看每張的編碼，又好像是真的，「是我看過最狂的收銀台」。

影片所見，大疊百元鈔票有半個人高，長約數米，店員告訴拍片網友鈔票全是真的。她問店員會否擔心被打劫，店員說櫃台用了防彈玻璃。有店員指，收銀台放錢已經有一段時間，「是有點火的，很多人來拍照」。不過仍有人質疑鈔票真偽，更可能涉及違規問題。

網友稱原本懷疑是假的，但近看非常真，還有編碼。（微博影片截圖）

老闆陳先生回應內媒指，事件是擺烏龍，「店內員工跟顧客開玩笑」，只有最上面一層是真鈔，「上面那一層擺的十幾張是真錢」，其他是「練功鈔（券）」（大陸供銀行職員練習點鈔技能），而且那個玻璃不是防彈玻璃，「一看就知道是普通玻璃」。飯店職員天天在開玩笑，「我們都說全是真的，說者無心，聽者有意，他（顧客）就以為也是真的」。

據《中華人民共和國人民幣管理條例》第26條規定，禁止未經中國銀行批評下，在宣傳品、出版物或其他商品上用人民幣圖樣。陳老闆說早前已有中國人民銀行職員上門發整改通知，說真鈔不可以這樣展示，故現時他們已拿走了所有真鈔，只留下練功鈔。

網友笑言這樣銀紙牆「土爆了」、「不說也想得到啊…真放1000多萬得請保鑣看店」。有人認為店方是存心想炒作，「想流量想瘋了」，但店方這樣做也確實賺翻了，「這波行銷做的可以，全國皆知了」。

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文章授權轉載自《香港01》